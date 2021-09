Ambitne plany właściciela Volvo. Chiński producent zamierza wejść na rynek smartfonów

Chiński koncern motoryzacyjny Geely, w Europie znany głównie z samochodów Volvo, zamierza rozszerzyć swoją działalność. Firma chce produkować 3 mln sztuk smartfonów rocznie.

Nowy producent smartfonów z Państwa Środka

Ostatnio widoczny jest trend przenikania się firm motoryzacyjnych i IT. Na przykład, najwięksi gracze z Doliny Krzemowej mają spore plany związane z samochodami. Dotyczy to rozwoju oprogramowania i technologii, z których następnie będą mogli skorzystać producenci aut, ale również pojawiają się głosy o własnych autach zaprojektowanych przez Apple czy Xiaomi.

Co ciekawe, z kolei niektórzy producenci samochodów zaczynają rozmyślać o wejściu na rynek smartfonów. Wśród nich znajduje się Geely, czyli chiński koncern motoryzacyjny, który zdążył już sporo namieszać w swoim środowisku i to nie tylko na lokalnym rynku. W końcu mówimy o koncernie, który kupił markę Volvo, a więc jednego z najważniejszych europejskich producentów samochodów.

Geometry EX3 – tak dziś wyglądają samochody powstające w Chinach (fot. Geely)

Eric Li, założyciel i dyrektor generalny Zhejiang Geely Holding Group, zamierza wprowadzić w życie plan rozpoczęcia produkcji smartfonów. W tym celu powstanie nowa firma (Hubei Xingji Shidai Technology), będąca częścią całego koncernu, która ma być skupiona właśnie na tym segmencie urządzeń. Dowiedzieliśmy się, że pierwsze smartfony trafią do sprzedaży w 2023 roku, a wstępne założenia zakładają dostarczanie nawet 3 mln sztuk rocznie.

Przyszłość należy do „ekosystemów”

Nie chodzi wyłącznie o świetną współpracę smartfona z laptopem czy smartwatchem, co możemy już doświadczyć w przypadku urządzeń Apple. Li twierdzi, że nadchodzącą przyszłość to znacznie bardziej złożone „ekosystemy”, wykraczająca poza to, co znamy obecnie.

Dyrektor generalny Geely wspominał o bardziej inteligentnym doświadczeniu i połączeniu różnych urządzeń oraz otaczających nas rzeczy. Niewykluczone, że przyszłe smartfony tego producenta będą świetnie współpracować z samochodami, oferując więcej możliwości niż konkurencja.

Koncern Geely na realizację przedsięwzięcia przeznaczył kapitał początkowy w wysokości 1,55 mld dolarów. Oczekiwane przychody w pierwszym roku działalności określono na 1,5 mld dolarów.

Trudno dziś stwierdzić, czy cały projekt ma szanse na zaistnienie na już nasyconym rynku smartfonów. Z drugiej strony, wielu chińskich producentów smartfonów, jeszcze kilka lat temu niezbyt rozpoznawalnych w Europie, dziś zajmuje wysokie pozycje na listach najczęściej kupowanych modeli. Nie należy więc wykluczać możliwego sukcesu.