Ruszyła sprzedaż tabletu Teclast P25. Cena jest bardzo przystępna, ale czy warto kupić?

W ostatnim czasie segment tabletów przeżywa prawdziwy renesans. To oczywiście korzystne zjawisko dla klientów, choć nie każda propozycja jest tak samo atrakcyjna. Cena Teclast P25 na pewno jest kusząca, ale czy warto kupić ten model? Niełatwo jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Cena Teclast P25 jest bardzo przystępna i kusząca

Tablet dopiero co trafił do sprzedaży, więc producent przygotował specjalną promocję na niego, która będzie obowiązywała przez kilka najbliższych dni. W sumie Teclast nie podaje, jaka jest regularna cena Teclast P25, ale do 30 września 2021 roku ma on być sprzedawany za 89 dolarów.

Klienci z Polski zapłacą jednak za niego trochę więcej, bo ~111 dolarów (~450 złotych z podatkiem VAT), ale to wciąż bardzo atrakcyjna cena za tablet i przystępna dla większości osób, zainteresowanych zakupem tego typu sprzętu. Pojawia się jednak pytanie, czy warto kupić ten model?

Specyfikacja Teclast P25. Czy warto kupić ten tablet?

To… zależy. Nie ma się bowiem co oszukiwać – to sprzęt dla mało wymagających użytkowników, przede wszystkim do konsumpcji treści, czyli na przykład oglądania bajek. Jeżeli ktoś chciałby zrobić coś więcej na tym tablecie, to prawdopodobnie po kilku chwilach wyrzuciłby Teclast P25 przez okno.

Teclast P25 (źródło: Teclast)

Zaletami tego tabletu są podwójne głośniki, które mają zapewnić efekt stereo, a także duży ekran. Wyświetlacz ma bowiem przekątną 10,1 cala, aczkolwiek jednocześnie marną rozdzielczość 1280×800 pikseli. Do tej listy można jeszcze dopisać system Android 11, lecz nie wiadomo, jak będzie on wspierany przez producenta.

Ponadto specyfikacja Teclast P25 obejmuje 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz port USB-C, za pośrednictwem ładuje się akumulator o pojemności 5000 mAh. Na pokładzie tabletu są też dwa aparaty – 5 Mpix (na tyle) i 2 Mpix (na przodzie). Do tego nie zabrakło również slotu na kartę microSD.

Niestety, specyfikacja Teclast P25 zawodzi w kluczowych aspektach. OK, 32 GB pamięci wbudowanej można jeszcze przeboleć, bo jest slot na microSD, ale 2 GB RAM i procesor Allwinner A133, który składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A53, już trudno „przeskoczyć”. To zestaw, który udźwignie jedynie podstawowe zadania, a na dodatek użytkownik będzie musiał wykazać się cierpliwością w trakcie ich przetwarzania – tablet czasami może potrzebować trochę dłuższej chwili, żeby wykonać jakąś czynność.

Teclast P25 można kupić w oficjalnym sklepie Teclast na platformie AliExpress. Warto być jednak świadomym jego słabych stron. Jeżeli ktoś chce tylko puszczać na nim bajki, to powinien się do tego nadać. Jeśli ma natomiast większe oczekiwania – powinien poszukać czegoś lepiej wyposażonego, z mocniejszym procesorem i większą ilością RAM.