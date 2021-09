Ruszyły testy Battlefield Mobile. Zapisy z rozgrywki robią wrażenie

DICE i Industrial Toys udostępnili w końcu graczom wersję alfa mobilnego Battlefield’a do testów w Azji. Nie wiadomo, kiedy testy ruszą w Europie, ale materiały publikowane przez użytkowników z Indonezji i Filipin wyglądają świetnie.

Ofensywa na wielu frontach sprzętowych

Fani serii Battlefield mają dwa powody do zadowolenia. Na finiszu produkcji znajduje się Battlefield 2042, kolejna odsłona popularnej serii FPS. Przewidywana data premiery to 19 listopad bieżącego roku na PC, PS4 i 5 oraz Xbox One i Series X/S.

Jednocześnie trwają prace nad Battlefield Mobile – odłamem serii przeznaczonym na smartfony. Studio przygotowujące produkcję, Industrial Toys, informowało, że tytuł projektowany jest pod urządzenia obsługujące system Android 7.0 Nougat i nowsze. Nie będzie też zawierało mechanik pay-2-win.

Battlefield Mobile (Źródło:EA)

Zwiad donosi, że zabawa będzie przednia

Zgodnie z zapowiedziami studia, dostęp do Battlefield Mobile w pierwszej kolejności otrzymali gracze w Indonezji oraz Filipinach. Testerzy otrzymali zgodę od deweloperów na publikację materiałów z rozgrywki i trzeba przyznać – prezentują się one obiecująco. Choć przekazanie prac nad tytułem małemu i niedoświadczonemu studiu (na koncie ma ono 2 części mobilnego FPS-a na iOS – Midnight Star) mogło u niektórych budzić obawy, to pierwsze wrażenia testerów z rozgrywki są przytłaczająco pozytywne.

Battlefield Mobile (Źródło:EA)

Na chwilę obecną, Battlefield Mobile oferuje dobrze znany tryb rozrywki Conquest, opcje customizacji broni i gadżetów czy możliwość prowadzenia pojazdów. Jednym z mocno zauważalnych braków jest nieobecność śmigłowców i samolotów, ale w ustawieniach sterowania można znaleźć już zaimplementowane opcje dla pojazdów latających. Battlefield Mobile raczej nie zastąpi starszego brata z PC/konsol, natomiast może stać się ciekawą alternatywę gdy nie będziemy mieli dostępu do innego sprzętu poza telefonem, na przykład w podróży. Jak wspominają testerzy, w mobilnym wydaniu Battlefielda „czuć ducha serii”.

Na razie nie wiadomo, kiedy Battlefield Mobile będzie można oficjalnie przetestować w Europie. Najprawdopodobniej EA chce najpierw skupić się nadchodzącej premierze Battlefielda 2042. Mobilne „pole bitwy” ma natomiast zadebiutować w przyszłym roku.