Lenovo Yoga Tab 13, czyli więcej przestrzeni do nauki i rozrywki

Akcja partnerska

Tablet Lenovo Yoga Tab 13 ma wszystko, by spełnić rolę uniwersalnego sprzętu do nauki i rozrywki. Za sprawą wydajnego procesora, dużego ekranu, a także zestawu głośników stereo, długie firmowe spotkania czy sesje gamingowe nie sprawią urządzeniu najmniejszego problemu.

Tablety wracają do łask

Można powiedzieć, że jeszcze chwilę temu tablety pełniły rolę aktorów drugoplanowych. Urządzenia były dostrzegane przez wielu, jednakże mało kto poświęcał im więcej uwagi. To jednak zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Tablety powracają i wszystko wskazuje na to, że ich popularność będzie dalej rosnąć.

Skąd taka zmiana? Główny powód to coraz większy udział pracy i nauki zdalnej w naszym codziennym życiu. Stan ten przyczynił się do zwrócenia przez producentów jeszcze większej uwagi na tablety, przez co na rynku systematycznie pojawiają się coraz ciekawsze oferty.

Dziś przyjrzymy się bliżej tabletowi Yoga Tab 13, który zdaje się próbować przemówić do wszystkich potencjalnie zainteresowanych. Warto zaznaczyć, że tylko w ostatnim roku Lenovo odnotowało bardzo imponujący wzrost dostaw w tym segmencie urządzeń – wynoszący aż 87 procent. Wiele osób zaufało producentowi w kwestii tabletów. Sprawdźmy dlaczego!

Uniwersalność i duże możliwości, tak prezentuje się Lenovo Yoga Tab 13 (fot. Lenovo)

Multimedialne centrum rozrywki pełne mocy

Rozmiar przestrzeni roboczej ma niebagatelne znaczenie nie tylko w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. Pomimo rosnących przekątnych ekranów w naszych smartfonach, oglądanie seriali czy granie w bardziej złożone gry jest możliwe, ale nie zawsze należy do najprzyjemniejszych.

Z odpowiedzią przychodzi Lenovo Yoga Tab 13, oferujący, jak sama nazwa wskazuje, aż 13-calowy wyświetlacz LTPS w rozdzielczości 2K (2160 x 1350 pikseli), z pełnym pokryciem palety barw sRGB (100%) i z obsługą technologii Dolby Vision. Taka przekątna powinna bez problemu sprawdzić się w trakcie pracy na wielu plikach czy aplikacjach jednocześnie, a także pozwolić się cieszyć filmami w wysokiej jakości.

13-calowy wyświetlacza pozwala na wygodną konsumpcję multimediów (fot. Lenovo)

Gdyby tego było mało, Yoga Tab 13 stawia także na innowacyjność. Otóż urządzenie zostało wyposażone w port micro-HDMI, pozwalający podłączyć zewnętrzny ekran, aby uzyskać jeszcze większe rozszerzenie naszej przestrzeni roboczej w celu łatwiejszego wykonywania kilku rzeczy w tym samym czasie. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby po pracy czy nauce podłączyć swoją ulubioną konsolę przenośną i cieszyć się dobrymi grami na świetnej jakości ekranie Yogi.

Nawiązując do multitaskingu, nie jest żadną tajemnicą, że wymaga to odpowiedniego zapasu mocy obliczeniowej. Producent nie potraktował po macoszemu tego elementu specyfikacji. Sercem Lenovo Yoga Tab 13 jest 7-nanometrowy procesor Qualcomma, Snapdragon 870, rozpędzający się na najmocniejszym rdzeniu do 3,2 GHz. W połączeniu z 8 GB RAM LPDDR5 taki zapas mocy gwarantuje rozgrywkę w nawet najbardziej wymagające tytuły i to przy wysokich ustawieniach graficznych.

Snapdragon 870 ma gwarantować wystarczającą ilość mocy przy każdy, nawet najcięższym zadaniu (fot. Lenovo)

Tablet Lenovo sprawdzi się także w trakcie rozmów wideo z rodziną lub firmowych wideokonferencji. Wysoką jakość połączeń mają zagwarantować dwa mikrofony i aparat 8 Mpix w towarzystwie czujnika TOF. Dodając do tego obsługę Wi-Fi kat. 6 możemy mieć pewność, że jakość połączenia nie ucierpi w trakcie ważnych momentów konwersacji.

Dawka immersji i elegancji

Obraz to nie wszystko. Ważny jest towarzyszący mu dźwięk. W tym przypadku Lenovo również zadbało o odpowiednie wyposażenie swojego urządzenia. Na pokładzie Yoga Tab 13 znalazło się miejsce dla czterech głośników JBL, z czego dwa zostały umieszczone w specjalnie zaprojektowanym soundbarze.

Soundbar w Yoga Tab 13 ma zapewnić najwyższą jakość dźwięku (fot. Lenovo)

Nie zabrakło także elementu, z którego słynie seria Yoga Tab. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej pozwala swobodnie ustawić urządzenie pod wybranym przez nas kątem. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby tablet zawiesić w dowolnym miejscu. Warto dodać, że podstawka została pokryta specjalną powłoką, zapobiegającą zbieraniu odcisków palców.

À propos wyglądu, to Lenovo Yoga Tab 13 dostępny jest w kolorze Shadow Black. Urządzenie zostało pokryte Alcantarą, materiałem tekstylnym znanym z wykończeń wnętrz samochodów. To sprawia, że chwyt tabletu jest pewny i zarazem przyjemny, a sam sprzęt elegancki i gustowny.









Lenovo Yoga Tab 13 w całej okazałości (fot. Lenovo)

Jeśli ktoś nie wyobraża sobie korzystania z urządzenia bez rysika, śpieszę dodać, że tablet Lenovo oferuje wsparcie dla Lenovo Precision Pen 2, które z pewnością docenią osoby zajmujące się grafiką komputerową. Nic nie stoi na przeszkodzie swobodnego szkicowania projektów na ekranie. Biorąc pod uwagę sporą, bo aż 10200 mAh baterię z obsługą szybkiego 30-W ładowania, cały dzień pracy lub pochłaniania multimediów jest w zasięgu ręki.

Sympatycy grafiki z pewnością docenią wsparcie Lenovo Precision Pen 2 w Yoga Tab 13 (fot. Lenovo)

Podsumowując, Lenovo Yoga Tab 13 wydaje się być bardzo uniwersalnym sprzętem, który powinien zadowolić szerokie grono odbiorców. My już to sprawdzamy, gdyż tablet jest u nas w redakcji, więc możecie się spodziewać recenzji w najbliższym czasie.

Materiał powstał we współpracy z Lenovo