Nowe tablety Lenovo Yoga Tab nie tylko postawisz na stole, ale także powiesisz, gdzie chcesz

Tablety z serii Lenovo Yoga Tab zawsze odznaczały się wyjątkowym projektem. Dzięki baterii umieszczonej w walcowatej podstawie, już od pierwszej generacji trudno było pomylić te urządzenia z innymi. Producent nie rezygnuje z takiego designu także w swoich najnowszych konstrukcjach, a nawet go rozwija.

Moc tabletowych premier od Lenovo

Lenovo postanowiło podczas targów Mobile World Congress 2021 otworzyć worek z tabletami. Nie tak dawno mogliśmy opisywać premierę jednego, flagowego urządzenia Lenovo Yoga Tab Pro z 13-calowym ekranem oraz wyjściem microHDMI – model ten zyskał odrobinę inną nazwę na rynku europejskim.

Reklama

U nas będziemy go rozpoznawać jako Lenovo Yoga Tab 13. Poza tym nic się w jego specyfikacji nie zmieni. Jego cena na Starym Kontynencie będzie wynosić niebagatelne 799 euro.

Do 13-calowego modelu dołącza Yoga Tab 11, który będzie wyraźnie tańszy. Stracił on port microHDMI oraz nie ma już w środku procesora Qualcomm Snapdragon 870, a MediaTek Helio G90T. Dodatkowo, ekran nie obsługuje już HDR10, ale to wciąż solidna propozycja w wyraźnie rozsądniejszej cenie 349 euro. Niezaprzeczalnym plusem jest to, że tablet ten nie traci nic a nic z potencjału dźwiękowego – zainstalowano w nim cztery głośniki JBL z komorami audio 5 cm3.

Lenovo Yoga Tab 11 oraz Yoga Tab 13

Dość zabawną właściwością nowych tabletów jest stopka, która teraz nie jest niczym wypełniona i jednocześnie zapewnia wysoką elastyczność kątów rozwarcia, co skutkuje możliwością… powieszenia urządzenia na haku. Zapewne wykorzystanie takie funkcji nie będzie zbyt częste, ale z pewnością jest to coś wyjątkowego. Dla niektórych może nawet zdecydować o zakupie.

Lenovo Yoga Tab 11

Dla miłośników bardziej tradycyjnej formy tabletów i – przede wszystkim – zwolenników niższych cen, przygotowano jeszcze inne tablety: Lenovo Tab P11 Plus z opcjonalną klawiaturą za 299 euro oraz Lenovo Tab M7 za 119 euro i Lenovo Tab M8, którego ceny jeszcze nie ustalono. M-ósemka może służyć jako inteligentny ekran dzięki stacji Smart Charging.

Porównanie specyfikacji nowych tabletów

Najskuteczniejszym sposobem porównania poszczególnych urządzeń, będzie zestawienie ich w jedną tabelę. W ten sposób łatwiej wychwycimy różnice pomiędzy modelami i zorientujemy się w aktualnym portfolio Lenovo. Weźcie tylko pod uwagę, że Lenovo nie w każdym przypadku podało pełną specyfikację.