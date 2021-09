To jest news! Dwie najbardziej wyczekiwane gry będą dostępne z polską wersją językową

Jeśli czekacie na najnowszą odsłonę serii Forzy Horizon lub Halo, a w dodatku cenicie sobie ogrywanie gier w rodzimym języku, to Xbox Game Studios dla Was ważną wiadomość.

Playground Games przedstawia najbardziej rozbudowaną grę

Forza Horizon 5 wjedzie już 9 listopada i zabierze nas w klimatyczne meksykańskie miejsca, gdzie zwiedzimy ogromne obszary, zaczynając od dżungli i kończąc na zboczach wulkanu. Festiwal Horizon to gratka nie tylko dla fanów samochodów, ale i entuzjastów pięknych widoków.

Nie zawiedzie też nas liczba samochodów. Już teraz wiemy, że w grze znajdziemy ponad 420 modeli. Użyta w grze technika fotogrametrii, czyli skanowania terenu i przenoszenia go do świata gry, ma zapierać dech w piersiach. Wisienką na torcie będą polskie napisy, które znajdziemy również w menu.

Technika fotogrametrii zapewni piękne widoki w Forza Horizon 5

Halo nie pozostawione na pastwę losu

Myśleliście, że polska wersja językowa ominie tak wyczekiwaną grę? Nie ma mowy. Szósta odsłona Halo od 343 Industries, czyli Halo Infinite, otrzyma polskie napisy i interfejs użytkownika, o czym będziecie mogli się przekonać 8 grudnia.

Na co możemy liczyć? Otóż, oprócz ciekawej kampanii, znajdziemy tryb wieloosobowy, a w nim Arenę i Big Team Battle. Pierwszy wariant to arena shooter, gdzie zmierzą się 4-osobowe drużyny. W drugim wariancie na otwartym terenie do boju staną łącznie 24 osoby. Do dyspozycji dostaniemy pojazdy, jak i broń, która dosłownie będzie spadać z nieba.

Niektórzy już mogą sprawdzać tryb wieloosobowy Halo Infinite

A już dzisiaj wybrane osoby, które zarejestrowały się w programie Halo Insider i otrzymały zaproszenie do bety Halo Infinite, mogą sprawdzić się w walce. Testy potrwają do 26.09, a kolejny sprawdzian odbędzie się w dniach 30.09 – 03.10. Czy przed premierą będzie jeszcze jedno okienko dla betatesterów? Nic jeszcze o tym nie wiadomo, ale pozostanie uważne przeglądanie skrzynek mailowych.

Odliczamy już czas, który pozostał do gorących premier. Wiemy jedno: na pewno nie będziemy się nudzić.