Oppo przygotowuje nowy zegarek Watch Free. Oto wszystko, co o nim wiemy

Oppo najwyraźniej spodobał się poziom sprzedaży pierwszego smartwatcha marki oraz jego następcy. Ponieważ jednak firma nie chce zbytnio mieszać w kalendarzu wydawniczym, przygotowuje smartwatch o nieco innej nazwie. Znamy już jego specyfikację i wygląd.

Oppo Watch Free już w przygotowaniu

W sieci pojawiły się konkretne informacje na temat nowego smartwatcha Oppo. Będzie nim Oppo Watch Free. Jako urządzenie wearable, będące łącznikiem między tegorocznym Oppo Watch 2 a przyszłorocznym Oppo Watch 3, musi zapewnić przynajmniej podstawowe funkcje. I tak właśnie będzie.

Oppo Watch Free (fot. @evleaks)

Najpierw jednak słowo o wyglądzie Oppo Watch Free. Urządzenie to będzie nawiązywać stylem do dotychczasowych smartwatchy chińskiego producenta, jednak zaoferuje bardziej pociągły wyświetlacz i kopertę w kształcie prostokąta. Zaokrąglone boki mają nadać całości nieco łagodniejszego charakteru. Wydaje się, że gadżet będzie dostępny przynajmniej we dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i złotej.

Specyfikacja Oppo Watch Free

Okazuje się, że nowy smartwatch pojawi się w dwóch odmianach – z modułem NFC oraz bez. Ta pierwsza opcja interesuje nas bardziej, ponieważ Oppo Watch Free w tej wersji przyda nam się podczas zakupów – dzięki niemu będzie można płacić za nie zbliżeniowo. Poza tym te dwie edycje zegarka nie będą się różnić między sobą specyfikacją. A oto ona:

ekran AMOLED 456 x 280 pikseli,

128 MB pamięci wewnętrznej,

bateria 230 mAh (z ładowarką magnetyczną 5 V/1A) z działaniem do 14 dni,

sześcioosiowy akcelerometr,

optyczny czujnik tętna,

optyczny czujnik nasycenia krwi tlenem,

sensor natężenia światła,

wymiary: 46 x 29,7 x 10,6 mm.

Oppo Watch Free (fot. @evleaks)

Właściwie jedyne, czego brakuje, to rzetelna informacja na temat procesora, który będzie napędzał wszystkie podzespoły. Szczerze liczymy, że będzie to Qualcomm Snapdragon Wear 5100.

Wśród funkcji zdrowotnych, które mają być zapewniane przez nowy Oppo Watch Free, znaleźć mają się na przykład: monitoring snu, wykrywanie chrapania, ciągły pomiar pulsu, a także mnóstwo opcji dla osób lubiących ćwiczenia fizyczne. Znajdziemy tam ponad 100 rodzajów aktywności, automatyczne wykrywanie treningów, a nawet… krótkie wideo ułatwiające relaks.

Oczywiście oprócz tych wszystkich rzeczy, można liczyć na połączenie ze smartfonem i wyświetlanie powiadomień. Zegarek ma współpracować zarówno z urządzeniami na Androidzie (przynajmniej w wersji 6.0), jak i iPhone’ami z iOS (w edycji 10.0 lub wyższej).

Oppo Watch Free (fot. @evleaks)

Premiera zapewne już niebawem

Trudno wyobrazić sobie, że mielibyśmy czekać na Oppo Watch Free długie miesiące, skoro niemal pełna specyfikacja i wygląd smartwatcha wypłynęła w internecie. Premiera to zapewne kwestia kilku tygodni, jeśli nie dni.