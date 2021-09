Qualcomm Snapdragon Wear 5100 nie przyniesie zmian, na jakie czekamy

Qualcomm od wielu lat rozwija również procesory do smartwatchy, ale trudno powiedzieć, aby zrewolucjonizowały one ten segment. Oczywiście producenci samych zegarków również nie są bez winy, lecz prawda jest taka, że Amerykanie też mogliby zrobić więcej. Niestety, testowana specyfikacja Qualcomm Snapdragon Wear 5100 nie daje na to wielkich nadziei.

Qualcomm zaprezentował ostatnie procesory do smartwatchy, Snapdragon Wear 4100 i Snapdragon Wear 4100+, już ponad rok temu, pod koniec czerwca 2020 roku. Teraz na horyzoncie pojawił się kolejny układ, lecz specyfikacja Qualcomm Snapdragon Wear 5100 może rozczarować tych, którzy czekają na większy krok naprzód. Szczególnie że niedawno Samsung wysunął się na pozycję lidera w tym segmencie.

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon Wear 5100 bez oczekiwanych zmian

Jak donosi serwis WinFuture, testowana konfiguracja nowego procesora Qualcomma do smartwatchy ma cztery rdzenie ARM Cortex-A53, podobnie jak wspomniany przed chwilą Snapdragon Wear 4100+. W tym miejscu warto przypomnieć, że nieco wcześniej pojawiły się informacje o zastosowaniu czterech rdzeni ARM Cortex-A73, co byłoby ogromnym krokiem naprzód.

Producent testuje procesor Qualcomm Snapdragon Wear 5100 w połączeniu z różnymi konfiguracjami pamięci, w tym 1 GB i 2 GB LPDDR4x RAM oraz 8 GB i 16 GB flash typu eMMC. Co ciekawe, niektóre platformy testowe mają też dwa aparaty (jedna z nich zestaw 5 Mpix + 16 Mpix). Nie musi to jednak oznaczać, że pojawią się one w nowych smartwatchach z przygotowywanym układem, aczkolwiek nie byłoby to wielkim zaskoczeniem, wszakże na rynku można kupić niejeden smartzegarek z aparatami.

źródło: Qualcomm

Jeszcze nie wiadomo, kiedy amerykański gigant oficjalnie zaprezentuje nowy procesor Qualcomm Snapdragon Wear 5100. Serwis WinFuture podaje, że będzie on produkowany przez Samsunga, aczkolwiek możliwe jest też zlecenie części produkcji chińskim producentom, bowiem część sampli wyjechała z fabryki SMIC. Na tę chwilę nie ma jednak informacji na temat tego, z wykorzystaniem którego procesu technologicznego powstanie nowy układ do smartwatchy.

Dla przypomnienia, Exynos W920 jest produkowany z użyciem zaawansowanej litografii 5 nm EUV – poprzeczka jest zatem ustawiona bardzo wysoko. Tym bardziej, że procesor Samsunga bazuje na czterech rdzeniach ARM Cortex-A55, które nie trafią do układu Qualcomm Snapdragon Wear 5100.