AMD Radeon RX 6600 XT może być opłacalną kartą dla górników kryptowalut

Pod koniec czerwca AMD zaanonsowało swoją kolejną kartę graficzną z niskiej półki, dedykowaną do rozgrywki w rozdzielczości Full HD. Jak okazuje się, nie tylko osiąga ona wysoką wydajność w grach komputerowych, ale także w wydobywaniu kryptowalut. Radeon RX 6600 XT może zatem częściej trafiać do kryptokoparek zamiast do komputerów osobistych.

AMD Radeon RX 6600 XT zapewnia wysoką wydajność przy niskim poborze mocy

Karta trafiła na półki sklepowe wczoraj, tj. 11 sierpnia 2021 roku. Niestety, cena katalogowa znacząco różni się od tej w sklepach. W Polsce za AMD Radeon RX 6600 XT klienci muszą zapłacić ~2,5 tysiąca złotych, podczas gdy producent wycenił ją na 379 dolarów, co jest równowartością ~1500 złotych. Co ciekawe, mimo to jest ona tańsza od NVIDIA GeForce RTX 3060, która w sklepach kosztuje ~3000 złotych, a jej cena katalogowa wynosi 329 dolarów (~1300 złotych).

Reklama

Karta prawdopodobnie będzie się szybko wyprzedawać, ponieważ w sieci pojawiły się informacje, które jasno pokazują, że Radeon RX 6600 XT może być idealną, tańszą kartą dla górników kryptowalut. W algorytmie Daggerhashimoto wydobywającym ETH układ osiąga Hash Rate = 32,5 MH/s przy rekordowo niskim poborze mocy na poziomie 55 W.

Niestety nie wiemy, jaki model niereferencyjny wykorzystano. Patrząc jednak na to, że udało się podkręcić pamięć GDDR6 do 2002 MHz w trybie standardowym, a w efektywnym pamięci cechowały się częstotliwością 17600 MHz, karta musi zapewniać efektywne chłodzenie pamięci wideo. Dodatkowo zredukowano zegar rdzenia graficznego do 1200 MHz – częstotliwość zegara rdzenia w procesie wydobywania kryptowalut ma zdecydowanie mniejsze znaczenie niż zegar pamięci.

Radeon RX 6600 XT oferuje zatem najwyższą proporcję Hash Rate do zużytej energii. Na drugim miejscu jest Radeon VII, znany głównie z faktu, że został wyposażony w 16 GB pamięci HBM2 z rekordowo wysoką, 4096-bitową magistralą. Karta, mimo wysokiej wydajności w wydobywaniu ETH (wyższej niż RTX 3080), pobiera jednak aż 200 W energii.

Mimo że karty AMD są zdecydowanie rzadziej wybierane od układów od NVIDIA, z uwagi na nie najlepszy stosunek poboru mocy do wydajności, to Radeon RX 6600 XT może być bardzo dobrą kartą dla górników kryptowalut.