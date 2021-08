Xbox przedstawia limitowany kontroler z okazji premiery Forza Horizon 5

Premiera Forza Horizon 5 już za niemal trzy miesiące! Z tej okazji Microsoft postanowił wypuścić na rynek kolejny wariant swojego bezprzewodowego kontrolera do konsoli Xbox. Poza samym padem jednak, Microsoft przygotował mnóstwo wiadomości na temat najnowszych wyścigów, więc rzućmy okiem na wszystkie ogłoszenia.

Każdy kontroler lepszy od poprzedniego

Choć na początku miesiąca nie mogłem przestać się zachwycać nad specjalną edycją gamepada Aqua Shift, limitowana edycja Forza Horizon 5 wygląda moim zdaniem jeszcze lepiej. Półprzezroczysty, żółty pad z autorskimi grafikami, zwróci uwagę każdego maniaka wyścigów. Podobnie jak Aqua Shift, kontroler także będzie miał gumowane triggery i bumpery, a główny przycisk pada odtworzy unikalne efekty świetlne.

Tak prezentuje się nowy kontroler w pełnej okazałości (źródło: Xbox Wire)

Co ciekawe, do kontrolera będzie dołączony kod na DLC – limitowany samochód edycji Forza, jeden przedmiot kosmetyczny oraz taniec. To z pewnością stanowi wartość dodaną do pada, który na swoją premierę będzie kosztować 319 złotych.

Forza Horizon 5 już z okładką

Przy okazji trwających targów Gamescom, Xbox zdecydował się pokazać auta, które będą reprezentować Forza Horizon 5. Auta, ponieważ tym razem Microsoft zdecydował się na dwa pojazdy – Mercedes-AMG One oraz Ford Bronco Badlands z 2021 roku. Widać doskonale, że zarówno wyścigi na bezdrożach, jak i te po asfalcie będą niesamowicie miodne. Na pełną listę pojazdów przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, lecz wzorem poprzednich odsłon, mnóstwo aut pojawi się także jako dodatkowa zawartość do pobrania.

Przy okazji zobaczyliśmy też sekwencję otwierającą wyścigi w Meksyku i zdecydowanie polecam obejrzeć te 8 minut rozgrywki. Podobnie jak we wcześniejszych zapowiedziach, najnowsza produkcja Playground Games błyszczy. Już teraz wiadomo, że gra będzie walczyć o największe nagrody pod koniec roku.

Warto przypomnieć, że zarówno gra, jak i kontroler, będą miały swoją oficjalną premierę 9 listopada. Do tego czasu zawsze można zagrać w czwartą odsłonę serii, choć po tym, co zobaczyłem w lokalizacjach gry opartych na Meksyku, absolutnie nie mogę się doczekać. Zwłaszcza, że jak wszystkie inne produkcje Microsoftu, tytuł wyląduje od razu w subskrypcji Xbox Game Pass.