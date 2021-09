YouTube Music przekroczyło już próg 50 milionów subskrybentów – szybciej niż się spodziewano

Google regularnie chwali się swoimi nowymi aplikacjami i usługami – kwestia ich większego, bądź mniejszego sukcesu komercyjnego to już zupełnie inna historia. Z całą pewnością mało kto wierzył w YouTube Music. Jak się okazuje, nie dość, że serwis nie został jeszcze odstawiony przez giganta na boczny tor, to baza użytkowników decydujących się na opłacanie comiesięcznej subskrypcji stale się powiększa.

YouTube Music – cierpliwość się opłaciła

W momencie rozpoczęcia swojej działalności w połowie 2018 roku, duchowy spadkobierca śp. Muzyki Google Play nie mógł liczyć nawet na ułamek zainteresowania, jakim w tamtej chwili cieszyli się weterani rynku streamingu muzyki. Google nie zniechęciło się jednak rzucanymi mu pod nogi metaforycznymi kłodami. Determinacja w dążeniu do celu w końcu się opłaciła, bowiem już na początku 2020 roku abonament był opłacany przez ponad 20 mln użytkowników, natomiast w trzecim kwartale tego samego roku liczba ta wzrosła o kolejne 10 mln.

Za ojca sukcesu nowej usługi streamingowej powszechnie zwykło się uważać Lyor Cohena, który to pięć lat temu postanowił wziąć na siebie całą odpowiedzialność za powodzenie wszelkiego rodzaju inicjatyw blisko spokrewnionych z przedmiotem jego ekspertyzy – muzyką właśnie. Praktycznie od podstaw zaczął budować podwaliny pod przyszły model biznesowy, do którego Google dość niechętnie odnosiło się na przestrzeni lat. Należało przeprowadzić odpowiednio przemyślaną kampanię marketingową, skierowaną do potencjalnych klientów.

Google nie miało najmniejszego pojęcia, w jaki sposób przekonać swoich dotychczasowych użytkowników do przejścia na płatny plan ani jak utrzymać ich przy sobie najdłużej, jak to tylko możliwe. Skupić się na krajach rozwiniętych, gdzie wydatki na reklamę są wyższe, ale ludzie chętniej zgodzą się zapłacić, czy może na rynkach rozwijających się, gdzie koszty utrzymania są mniejsze, ale ludzie są bardziej powściągliwi w swoich wydatkach? Lyor Cohen, dyrektor globalny ds. muzyki w YouTube

Jak podaje Bloomberg, liczba abonentów YouTube Premium, w skład którego wchodzi również dostęp do biblioteki utworów YouTube Music, zdążyła przekroczyć próg 50 mln aktywnych użytkowników. Na samą wieść o tym przedstawiciele platformy nie posiadali się ze szczęścia, ale również, jak sami przyznają, nie mogli przestać przecierać oczu ze zdumienia: