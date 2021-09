Huawei zaktualizował HarmonyOS w zegarkach Watch 3. W końcu odpowiemy z nich na wiadomości!

O zegarkach Huawei mówi się, że od strony funkcjonalności zdecydowanie bliżej im do prostych opasek sportowych niż typowych smartwatchy. W zamian za to, odwdzięczają się niezrównanie długim czasem pracy na pojedynczym ładowaniu. Producent robi jednak wszystko, by uczynić je jeszcze bardziej inteligentnymi. Najnowsza aktualizacja HarmonyOS 2 przynosi funkcję, na którą wielu użytkowników zegarków tej marki długo czekało.

Zegarki Huawei mają coś w sobie

Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z jednego z zegarków w obecnej ofercie Huawei, z pewnością zauważył, że to konstrukcje dość specyficzne, skrojone pod wymagania określonych odbiorców. Nie znajdziemy w nich, chociażby, płatności mobilnych, dostępnych w produktach Apple, Samsunga czy Garmina. Znajdziemy za to, co do zasady, imponujące wyświetlacze, czytelne nawet w pełnym słońcu, rozbudowane funkcje analizy podstawowych parametrów zdrowia użytkownika i możliwość śledzenia nawet kilkudziesięciu, różnych aktywności fizycznych.

Reklama

Wszystkiego tego dopełnia bateria – dzięki wyjątkowo energooszczędnemu systemowi, zegarki Huawei mogą pracować na pojedynczym ładowaniu nawet przeszło tydzień. Teraz, dzięki aktualizacji systemu HarmonyOS 2, najnowsze modele – Huawei Watch 3, potrafią jeszcze więcej.

Huawei Watch 3 Pro fot. Tabletowo.pl

Aktualizacja HarmonyOS 2 w Huawei Watch 3 – co nowego?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym, aktualizacja dla zegarka oznaczona została numerem 2.0.0.188 i waży 239 MB. Znajdziemy w niej, między innymi, takie nowości:

możliwość odpowiadania na wiadomości SMS;

aktywacja wyświetlacza poprzez uniesienie nadgarstka;

automatyczne wykrywanie mycia rąk;

możliwość przetestowania płatnych tarczy zegarka przez 5 minut;

ulepszenia interfejsu zegarka podczas ładowania.

Jeśli już ucieszyliście się z możliwości odpisywania na SMS-y z poziomu zegarka, nie mamy dobrych wieści. Aktualizacja, o której mowa, dostępna jest, na tę chwilę, wyłącznie w Chinach.

Mamy jednak nadzieję, że jej debiut na pozostałych rynkach, w tym w Europie, jest wyłącznie kwestią czasu. I oby w ślad za tą funkcją pojawiły się kolejne podobne – trzymam kciuki!