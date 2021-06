Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro zyskują specjalne tarcze od Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest ambasadorem marki Huawei w Europie już od lat – wielkich banerów z jego postacią, trzymającą w dłoni smartfon tego producenta, nie da się przegapić. Teraz zaangażowany jest on w kampanię reklamową nowych zegarków Huawei – Watch 3 oraz Watch 3 Pro.

Robert Lewandowski na tarczy zegarka

Zapewne jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że piłkarze i inni celebryci są tak popularni, że niemalże wyskakują na nas z lodówek. Ich twarze reklamują mnóstwo produktów – wykorzystywani są przez marki spożywcze, odzieżowe oraz – to, co nas zwykle najbardziej interesuje – technologiczne. Robert Lewandowski, jako jeden na najbardziej rozchwytywanych marketingowo graczy w piłkę nożną na świecie, również zapewnia sobie solidne źródło dochodu dzięki współpracom z takimi markami. Wśród nich znajduje się Huawei, którego twarzą jest już od kilku lat.

Reklama

Tym razem Robert Lewandowski wspiera premierę zegarków Huawei Watch 3 oraz Watch 3 Pro za pomocą osobistej marki RL9. Smartwatche mają teraz możliwość ustawienia jednej z tarcz zegarka, właśnie z tym symbolem na wyświetlaczu oraz z autografem piłkarza.

Tarcze są, można by rzec, dość minimalistyczne. Nie zawierają zbyt wielu elementów, a jedynie podstawowe informacje o dacie, ilości spalonych kalorii, pulsie i przebytym dystansie. Ciemne tło z motywem siatki bramki piłkarskiej dobrze komponuje się z jaskrawymi wskazówkami – wszystko jest wyraźne i czytelne.

Oczywiście to nie jedyna forma promocji nowych smartwatchy Huawei. Dla niektórych prawdziwą gratką zapewne będzie udział w konkursie, w którym po zakupie Huawei Watch 3 lub Watch 3 Pro i odpowiedzenie na pytanie konkursowe, można wygrać spotkanie z Robertem Lewandowskim. Wystarczy przekonać jury wypowiedzią na temat „Jakie cechy lub funkcje smartwatchy Huawei najbardziej pasują do Roberta Lewandowskiego i dlaczego?”.