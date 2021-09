realme chce podbić segment wearables. Nowe smartwatche mu w tym pomogą

Nieźle się nam to realme rozkręca. Segment wearables jest szalenie chłonny i wszyscy chcą skorzystać na tym, że opaski i smartwatche cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Teraz o ich serca i portfele zawalczą także nowe DIZO Watch 2 i DIZO Watch Pro.

Na początku trzeba wspomnieć o tym, że DIZO jest marką w ramach ekosystemu realme TechLife, zatem obie grają do tej samej bramki. Oferta DIZO bardzo szybko się rozrasta – można w niej znaleźć m.in. klasyczne telefony komórkowe, słuchawki, a nawet suszarkę do włosów i trymer do brody.

Specyfikacja DIZO Watch 2, cena

Smartwatch ma wyświetlacz o przekątnej 1,69 cala i jasności 600 nitów, który pokryto szkłem 2.5D. Całe urządzenie ukryto natomiast w metalowej obudowie z ramką, wykonaną ze stopu cynku, która w wersji złotej, różowej i srebrnej jest wykończona na wysoki połysk.

źródło: realme

DIZO Watch 2 oferuje również ponad 100 tarcz oraz 15 trybów sportowych, stworzonych z myślą zarówno o aktywności wewnątrz pomieszczenia, jak i na świeżym powietrzu, w tym również na basenie, ponieważ smartwatch charakteryzuje się odpornością na wodę do 5 ATM (50 metrów).

Urządzenie oczywiście oferuje też pulsometr i pulsoksymetr oraz funkcję monitorowania snu. Ponadto przypomni użytkownikowi, żeby regularnie pił wodę oraz przeprowadzi trening oddechowy, natomiast kobiety będą mogły z jego pomocą śledzić również cykl menstruacyjny.

Według informacji producenta, akumulator (o pojemności 260 mAh) w DIZO Watch 2 wystarczy na 10 dni typowego użytkowania. Jego ładowanie trwa z kolei dwie godziny. Aby wykorzystać cały potencjał smartwatcha, użytkownik powinien zainstalować na swoim smartfonie nową aplikacją DIZO.

Pierwsi klienci w Indiach kupią DIZO Watch 2 za 1999 rupii (równowartość ~100 złotych). Później cena tego smartwatcha wzrośnie do regularnego poziomu 2999 rupii (~160 złotych)

Specyfikacja DIZO Watch Pro, cena

Ten model ma jeszcze większy ekran (TFT-LCD), bo o przekątnej 1,75 cala, a jego rozdzielczość to 320×385 pikseli. Co więcej, obsługuje on też systemy GPS i GLONASS oraz oferuje aż 90 trybów sportowych. A żeby tego było mało, to jego obudowa może się pochwalić certyfikatem IP68.

Jednocześnie na pokładzie DIZO Watch Pro nie zabrakło pulsometru i pulsoksymetru. Według deklaracji producenta, bateria o pojemności 390 mAh wystarczy na do 14 dni pracy, aczkolwiek mowa tu prawdopodobnie o scenariuszu, gdy moduł GPS nie jest wykorzystywany.

Regularna cena DIZO Watch Pro została ustalona w Indiach na 4999 rupii (~260 złotych), ale pierwsi klienci zapłacą za niego 4499 rupii (~235 złotych) w ramach promocji na start.