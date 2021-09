Nudzisz się? Sprawdź te gry, które teraz pobierzesz za darmo

W zeszłym tygodniu Epic Games Store zaskoczył wszystkich, rozdając nie tylko zapowiedziane Sheltered, ale i grę niespodziankę w postaci Nioh: The Complete Edition. W tym tygodniu gracze również mogą przypisać do swojego konta dwa darmowe tytuły.

Gra Tharsis za darmo w Epic Games Store

Jeśli jesteś fanem gier strategicznych, osadzonych w tematyce science fiction, to koniecznie sprawdź Tharsis! Ta stosunkowo mała produkcja od studia Choice Provisions to idealna propozycja dla każdego miłośnika motywu eksploracji kosmosu.

W grze tej wcielamy się w załogę statku kosmicznego, która ma za zadanie sprawdzenie tajemniczego sygnału na Marsie. Niestety, statek finalnie nie dociera na Czerwoną Planetę, ponieważ zostaje poważnie uszkodzony podczas podróży. Od tej pory to od gracza zależy, jak potoczy się dalszy los załogi.

Gra charakteryzuje się dość wysokim poziomem trudności, ale fani gatunku z pewnością docenią tę zawiłą miejscami rozgrywkę. Niestety, w Tharsis nie znajdziemy polskiej wersji językowej, co może być problematyczne ze względu na wspomniany przed chwilą wysoki poziom skomplikowania gry. Na wspomnienie zasługuje też oprawa graficzna, którą trudno porównać do jakiegokolwiek innego tytułu.

Minimalne wymagania sprzętowe Tharsis:

System operacyjny: Windows 7 (64-bitowy) Procesor: Intel Core i5 5. generacji Pamięć RAM: 2 GB Karta graficzna: Zgodna z DirectX 11

Intel HD 5000 lub NVIDIA GeForce 400 lub Radeon HD 5000 Wolne miejsce na dysku: 2 GB

Gra Speed Brawl za darmo w Epic Games Store

Drugim darmowym tytułem jest Speed Brawl, czyli kolejna mała gra niezależna. W tytule tym wcielimy się w wojownika, który musi przeżyć na niebezpiecznym torze przeszkód. Znaki szczególne Speed Brawl? Pokręcone i ciekawie zaprojektowane poziomy, różnorodni bohaterowie i solidny system walki. Całość utrzymana jest w prostej, ale całkiem ładnej, rysunkowej oprawie graficznej.

W grę tę również nie zagramy na komputerach z systemem MacOS. Polski język też niestety nie jest wspierany, co jednak nie powinno być aż takim problemem, ponieważ Speed Brawl jest znacznie prostszą produkcją w porównaniu do Tharsis.

Minimalne wymagania sprzętowe Speed Brawl:

System operacyjny: Windows 7 Procesor: Intel Core i3 lub jego odpowiednik Pamięć RAM: 2 GB Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 650 lub równoważna Wolne miejsce na dysku: 5420 MB

Tharsis i Speed Brawl możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, ponieważ 23 września 2021 roku o godzinie 17:00 zostaną udostępnione kolejne darmowe gry, o czym niezwłocznie Was poinformujemy.