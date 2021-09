Solidna gra survivalowa Sheltered dostępna całkowicie za darmo!

Nie wiem, jak Wy, ale ja bardzo wciągnąłem się w Yoku’s Island Express, które było dostępne za darmo przez ostatnich siedem dni. Teraz musi ono jednak ustąpić kolejnej grze, którą również możecie pobrać za friko na swoje komputery. Tym razem zadowoleni powinni być fani gier survivalowych.

Gra survivalowa Sheltered dostępna za darmo

Znamy ten styl gry. Strategiczny survival osadzony w postapokaliptycznej przyszłości z małą rodziną w atomowym schronie w roli głównej, jednak spokojnie – Sheltered ma kilka asów w rękawie. Jedną z głównych zalet tej produkcji jest bardzo dobrze przemyślany system zarządzania, a także mnogość wielu skomplikowanych (aczkolwiek bardzo satysfakcjonujących) mechanik. Na plus również pixel-artowa oprawa graficzna, której nie można zarzucić braku spójnej stylistyki.

Reklama

Gra na platformie Steam ma aż 81% pozytywnych opinii. Najczęściej wymieniane wady tej produkcji to miejscami niewygodne sterowanie oraz brak jakichś większych rewolucji w kontekście gatunku gier survivalowych, co powoduje, że na dłuższą metę Sheltered może okazać się dla wielu osób monotonne.

Niestety gra nie oferuje polskiej wersji językowej, ani wersji na komputery z systemem MacOS. Szkoda, bo niskie wymagania sprzętowe aż proszą się, by odpalić ją na MacBooku.

Minimalne wymagania sprzętowe Sheltered:

System operacyjny: Windows 7 Procesor: Dwurdzeniowy Pamięć RAM: 4 GB Karta graficzna: GeForce 7800 / AMD HD 4600 / Intel HD Graphics 3000 lub lepsza Wolne miejsce na dysku: 600 MB

Sheltered możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, ponieważ 16 września 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniony kolejny darmowy tytuł, o czym – jak zawsze – niezwłocznie Was poinformujemy.

Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że jakiś czas temu twórcy Sheltered zapowiedzieli następcę swojego flagowego tytułu, który będzie miał premierę już za niespełna dwa tygodnie – Sheltered 2 zadebiutuje bowiem 21 września 2021 roku.

Pamiętajcie też, że do najbliższej soboty możecie pobierać Far Cry 3 na stronie Ubisfotu, również całkowicie za darmo!