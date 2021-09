Na bogato: aż 13 nowych gier pojawi się w Xbox Game Pass, w tym 9 premier

Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass nie powinni mieć powodów do narzekań. Microsoft ciągle aktualizuje ofertę swojej usługi o nowe (często premierowe!) tytuły. Co dodane zostanie do abonamentu Xboksa w nadchodzących dwóch tygodniach?

Nowe gry w Xbox Game Pass – 13 tytułów, w tym aż 9 premier!

Szykujcie sporo wolnego czasu, bo najbliższe dwa tygodnie będą bogate w nowe gry w abonamencie Xbox Game Pass i Game Pass Ultimate. Posiadacze PC, konsol i urządzeń mobilnych mogą liczyć na wiele mniejszych, ale bardzo różnorodnych i ciekawych tytułów.

Pełna lista gier w Xbox Game Pass na drugą połowę września wygląda następująco:

Flynn: Son of Crimson (konsole, PC i chmura) – 15 września,

I Am Fish (konsole, PC i chmura) – 16 września,

SkateBIRD (konsole, PC i chmura) – 16 września,

Superliminal (konsole, PC i chmura) – 16 września,

Aragami 2 (konsole, PC i chmura) – 17 września,

Lost Words: Beyond the Page (konsole, PC i chmura) – 23 września,

Sable (konsole, PC i chmura) – 23 września,

Subnautica: Below Zero (konsole, PC i chmura) – 23 września,

Tainted Grail: Conquest (PC) – 23 września,

Lemnis Gate (konsole i PC) – 28 września,

UNSIGHTED (konsole i PC) – 30 września,

Astria Ascending (konsole, PC i chmura) – 30 września,

Phoenix Point (konsola) – 1 października.

Wszystkie pogrubione powyżej gry to produkcje, które już na premierę pojawiają się w Xbox Game Pass. Jak widać, jest ich całkiem sporo!

Powyższa lista jest naprawdę imponująca, oczywiście pod warunkiem, że nie wymagamy od Xbox Game Pass samych gier AAA. Czego jednak by nie mówić, takie tytuły, jak Aragami 2, Sable czy Superliminal to gry, którym warto dać szansę, dlatego szczerze polecam Wam je sprawdzić w najbliższych dniach.

Kogo żegnamy?

Niestety, końcówka września to nie tylko witanie nowych gier w Xbox Game Pass, ale i żegnanie starszych tytułów. Na całe szczęście Microsoft podtrzymuje swoją „tradycję” i dodaje więcej gier do abonamentu niż z niego usuwa.

31 września 2021 roku z abonamentu Xbox Game Pass znikną następujące tytuły:

Drake Hollow (konsole, PC i chmura),

Ikenfell (konsole, PC i chmura),

Night in the Woods (konsole, PC i chmura),

Kathy Rain (PC),

Warhammer Vermintide II (konsole i chmura).