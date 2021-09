Szykujcie się na testy Age of Empires 4. Wstęp wolny!

Coraz mniej czasu dzieli nas od premiery najnowszego wydania legendarnej strategii czasu rzeczywistego. Age of Empires 4 powraca za niewiele ponad miesiąc. Twórcy zapraszaj więc wszystkich chętnych do otwartych testów, które odbędą się już w najbliższy weekend.

Gratka dla fanów

Seria Age of Empires cieszy się ogromną sławą wśród fanów strategii. Pomimo faktu, że w dzisiejszych czasach omawiany gatunek należy do dość niszowych, tak premiera kolejnej pełnoprawnej części AoE po prawie 16 latach wzbudza ogromne zainteresowanie wśród graczy.

Osiem grywalnych frakcji, wielowątkowa kampania dla pojedynczego gracza i rozbudowany tryb multiplayer z dedykowanym systemem gier rankingowych, to tylko kilka z elementów, które mają przyciągnąć do gry spore grono osób. Jeśli dodamy do tego fakt, że gra będzie od momentu premiery dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass, to wydaje się, że przepis na sukces jest niemalże pewny.

Oferta Xbox Game Pass wzbogaci się o Age of Empires 4 (fot. Microsoft)

Czas na testy

Twórcy ogłosili, że w ramach przygotowań do nadchodzącej premiery gry, chcą przetestować kilka z podstawowych funkcji, jak i możliwości architektury sieciowej. Technical Stress Test planowany jest na najbliższy piątek (17 września) o godzinie 19:00 czasu polskiego. Wydarzenie ma trwać do poniedziałku (20 września), także do godziny 19. W testach może wziąć udział każdy.

Możliwość pobrania próbnego buildu gry znajdziemy w aplikacji Xbox Insider Hub lub na Steam po wejściu na dedykowaną stronę.

Age of Empires 4 to prawdziwy powiew nostalgii (fot. Microsoft)

Gracze w trakcie wydarzenia będą mieli możliwość sprawdzić się w potyczkach w trybie wieloosobowym, zmierzyć się z AI, a także przejść samouczek przygotowany przez deweloperów. Dostępne do gry będą cztery cywilizacje (Chińczycy, Anglicy, Cesarstwo Rzymskie i Abbasydzi) i pięć zróżnicowanych map.

Twórcy zalecają zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi gry przed jej pobraniem.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor: Intel Core i5-6300U

Intel Core i5-6300U Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Karta graficzna: Intel HD 520

Intel HD 520 DirectX: 12

12 Miejsce na dysku: 50 GB

50 GB System operacyjny: Windows 10 64-bit

Zalecane wymagania sprzętowe:

Procesor: Intel Core i5 3.6 GHz (sześciordzeniowy)

Intel Core i5 3.6 GHz (sześciordzeniowy) Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Karta graficzna: Nvidia GeForce 970 z 4 GB pamięci

Nvidia GeForce 970 z 4 GB pamięci DirectX: 12

12 Miejsce na dysku: 50 GB

50 GB System operacyjny: Windows 10 64-bit

Age of Empires 4 zadebiutuje już 28 października. Gra dostępna będzie wyłącznie na komputerach PC. Na ten moment nie ma wieści na temat potencjalnej wersji na konsole Xbox.