Szybko poszło – Motorola Moto G60s zapowiedziana w Polsce. Znamy cenę!

Dopiero co Motorola Moto G60s zadebiutowała w odległej Brazylii, a już została zaanonsowana w Polsce. Jej sprzedaż rozpocznie się za kilka dni, więc macie jeszcze chwilkę, aby rozważyć jej zakup. A jest nad czym się zastanawiać, bowiem cena jest atrakcyjna dla portfela przeciętnego klienta.

Specyfikacja Motorola Moto G60s

Najnowszy smartfon marki Motorola ma wiele mocnych stron, ale na liście parametrów wyróżnia się przede wszystkim akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C (USB 2.0) z mocą nawet 50 W. Producent podaje, że 12 minut ładowania zapewni zapas prądu na 12 godzin działania.

Ponadto specyfikacja Motorola Moto G60s obejmuje wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 120 Hz. Ekran ma przekątną 6,8 cala i rozdzielczość Full HD+ 2460×1080 pikseli (proporcje 20,5:9). Jako że jest to matryca IPS TFT LCD, czytnik linii papilarnych nie jest z nią zintegrowany, tylko znajduje się na panelu tylnym.

Motorola Moto G60s (źródło: Lenovo)

Nowa Motka będzie kusiła też fanów fotografii, ponieważ umożliwia robienie i nagrywanie wideo jednocześnie aparatem na przodzie, jak i tyle. Ten pierwszy ma rozdzielczość 16 Mpix, natomiast na panelu tylnym znajduje się kwartet 64 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 118° + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości.

Oprócz tego, specyfikacja Motorola Moto G60s obejmuje też procesor MediaTek Helio G95 (nie obsługuje on sieci 5G) oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB. Pod warunkiem, że zrezygnuje się z jednej karty SIM, bowiem mamy tu do czynienia z hybrydowym dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD).

Motorola Moto G60s (źródło: Lenovo)

Właściciele tego smartfona będą mieli do dyspozycji również radio FM, moduł NFC i dedykowany klawisz do uruchamiania Asystenta Google. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11. Urządzenie ma wymiary 169,61×75,88×9,6 mm i waży 212 gramów, a ponadto jego obudowa spełnia kryteria standardu IP52, zatem jest częściowo pyło- i wodoszczelna.

Cena Motorola Moto G60s w Polsce

Cena Motorola Moto G60s w Polsce została ustalona na 1199 złotych. W Europie będzie natomiast kosztowała 269,99 euro. Sprzedaż tego smartfona w kraju nad Wisłą rozpocznie się 25 sierpnia 2021 roku, tj. w następną środę. Klienci kupią go w sieci Play oraz u autoryzowanych dystrybutorów, w tym w sklepie Media Expert.