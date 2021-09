Dying Light 2 zalicza kolejne opóźnienie. Premiery w tym roku nie będzie…

Tego można było się spodziewać – Dying Light 2 zaliczyło kolejne przesunięcie daty premiery. W najnowszą grę Techlandu zagramy dopiero w 2022 roku.

Premiera Dying Light 2 dopiero w przyszłym roku

No i stało się – Dying Light 2 nie zadebiutuje w tym roku. Jak oficjalnie poinformował Techland w swoich mediach społecznościowych, premiera najnowszej gry odbędzie się dopiero w 2022 roku, dokładnie 4 lutego, czyli niebezpiecznie blisko premier takich gier AAA, jak Horizon Forbidden West (18 lutego 2022) czy Elden Ring (21 stycznia 2022).

Co ciekawe, według twórców gra jest już praktycznie ukończona, więc dodatkowy czas ma zostać poświęcony na jeszcze większe dopracowanie i rozwinięcie Dying Light 2.

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Nie jest to pierwsza „obsuwa” Dying Light 2, bo na początku tego roku Techland również poinformował o zmianie planów wydawniczych swojej najnowszej (i jak do tej pory największej) gry. Nie da się ukryć, że kolejne przesunięcie daty premiery Dying Light 2 raczej nikogo nie cieszy.

Z drugiej strony jestem pewny, że fani serii nie chcieliby, żeby dzieło Techlandu poszło śladami nie do końca udanej (pod względem technicznym) premiery Cyberpunka 2077. Liczę więc, że w lutym przyszłego roku dostaniemy dopracowany tytuł i Dying Light 2 spełni pokładane w nim nadzieje.

Na pocieszenie Dying Light Platinum Edition na Nintendo Switch

Na otarcie łez przypominam, że pierwsza odsłona Dying Light niebawem doczeka się specjalnej wersji na konsole Nintendo Switch. I warto zauważyć, że produkcja ta zostanie wydana w całkiem bogatym wydaniu, bo oprócz kartridża z grą, w pudełku znajdziemy jeszcze mapę, naklejki, a także specjalny poradnik przetrwania. Oczywiście na kartridżu znajduje się w pełni kompletne Dying Light, wraz ze wszystkimi rozszerzeniami – zarówno tymi dużymi, jak i małymi.

Sam jestem niezwykle ciekaw, jak pierwsze Dying Light wyglądać będzie na stosunkowo mało wydajnym (w porównaniu do innych konsol) Nintendo Switch. Niestety wciąż nie znamy dokładnej daty premiery tej wersji gry, ale można spodziewać się, że „switchowe” Dying Light zadebiutuje jeszcze pod koniec tego roku. Czy będzie to sukces na miarę Wiedźmina 3 na konsoli Nintendo? Trzymam za to kciuki!