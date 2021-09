Logitech G435 to lekkie i atrakcyjnie wycenione słuchawki dla nowej generacji graczy

Logitech rozszerzył swoją ofertę o nowe słuchawki dla graczy. Jak deklaruje producent, nowy model Logitech G435 został stworzony z myślą o nowej generacji graczy, jest ultralekki i na dodatek będzie dostępny w żywych kolorach oraz przystępnej cenie.

Logitech G435 to lekkie słuchawki dla nowej generacji graczy

Logitech idzie z duchem czasu i zauważa, że gracze się zmieniają. Aby nie pozostać w tyle, przygotował dla „nowoczesnych graczy” nowe słuchawki bezprzewodowe, które charakteryzują bardzo niska waga oraz żywe kolory. Co więcej, jednocześnie firma zapewnia, że zostały one wykonane w duchu zrównoważonego rozwoju.

Konsumenci, zwłaszcza młodzi gracze, bardzo dbają o naszą planetę i interesują ich skutki zmian klimatycznych. Zależy im również na cenie, funkcjonalności i wielozadaniowości swoich produktów. Zaprojektowaliśmy G435 z zamiarem stworzenia najlżejszego, najbardziej przystępnego cenowo i zrównoważonego zestawu słuchawkowego właśnie dla tych użytkowników, nie rezygnując jednocześnie ze stylu, wszechstronności i zaawansowanych funkcji, takich jak mikrofon z technologią kształtowania wiązki i obsługa wielu platform. Ujesh Desai, dyrektor generalny firmy Logitech G

źródło: Logitech

Słuchawki Logitech G435 ważą zaledwie 165 gramów, zatem są bardzo lekkie i nie powinny męczyć głowy nawet wtedy, gdy ich posiadacz spędzi długie godziny na graniu. Producent informuje, że ich konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem małych i średnich rozmiarów głowy, a ponadto wyposażono je w opcjonalny ogranicznik głośności.

Słuchawki Logitech G435 wykorzystują łączność bezprzewodową LIGHTSPEED 2,4 GHz (wraz z adapterem USB-A 2,4 GHz) oraz Bluetooth (w obu przypadkach zasięg do 10 metrów). Dźwięk natomiast generują 40-milimetrowe przetworniki, a zbierają go podwójne mikrofony (i według zapewnień producenta robią to tak dobrze, że nie jest potrzebny mikrofon na wysięgniku). Co więcej, redukują one też szumy z otoczenia i wzmacniają głos użytkownika.

Logitech podaje, że słuchawki Logitech G435 mogą pracować na jednym ładowaniu nawet przez 18 godzin. Producent informuje również, że technologia LIGHTSPEED jest kompatybilna z Windowsem 10 i MaxOS X 10.14 oraz nowszymi wersjami obu systemów, a także PlayStation 5 i PlayStation 4.

Jak zostało wspomniane, słuchawki Logitech G435 zostały wykonane w duchu zrównoważonego rozwoju. Na dowód producent przedstawia certyfikat CarbonNeutral, który oznacza, że firma finansuje wysokiej jakości certyfikowane jednostki redukcji emisji dwutlenku węgla, aby zmniejszyć wpływ produktu na środowisko do zera. Części plastikowe zawierają przynajmniej 22% materiałów z recyklingu, a pudełko wyprodukowano z drewna z lasów z certyfikatem FSCTM.

Cena Logitech G435

Rekomendowana cena Logitech G435 została ustalona na 359 złotych. Najnowsze słuchawki firmy Logitech będą dostępne w sprzedaży jeszcze we wrześniu 2021 roku w trzech wersjach kolorystycznych: czarno-neonowo-żółtej, niebiesko-malinowej oraz biało-liliowej.