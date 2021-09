Procesory Intel Alder Lake wreszcie otrzymają nowe chłodzenia

Procesory 12. generacji o nazwie kodowej Alder Lake nadchodzą wielkimi krokami. Do oficjalnej prezentacji układów pozostało już niewiele czasu, bowiem planowana jest na koniec października. Najnowsze informacje potwierdzają, że producent porzuci dotychczasowe chłodzenia dołączane do procesorów, na rzecz całkowicie nowej serii Intel Laminar.

Krótko o boxowych chłodzeniach Intela

Intel przez 11 generacji procesorów Intel Core dodawał do swoich procesorów znane nam wszystkim chłodzenie. Wraz z kolejnymi generacjami, podstawowe rozwiązanie przestało być dołączane do układów z odblokowanym mnożnikiem zegara (z dopiskiem K) o zdecydowanie wyższym wskaźniku TDP, gdzie tak małe chłodzenie po prostu nie zdawało egzaminu.

Nieco ponad rok temu z premierą procesorów. 10 generacji o nazwie kodowej Comet Lake producent wprowadził odświeżoną, czarną wersję boxowego chłodzenia, którą początkowo dodawał tylko do droższych układów (Intel Core i7-10700 i wyżej), natomiast eleganckie czarne chłodzenia trafiły na dobre do zestawów procesorów 11. generacji Intela (oczywiście, do tych bez odblokowanego mnożnika).

Intel Laminar, czyli boxowe chłodzenia nowej generacji

Po wielu latach producent porzuca tego typu chłodzenie na rzecz całkowicie nowych konstrukcji, które będą dołączane do procesorów z różnych półek cenowych. Wraz z układami Alder Lake producent wprowadzi trzy chłodzenia z serii Intel Laminar – RS1, dedykowane budżetowym układom typu Pentium lub Celeron, RM1 dla procesorów Intel Core i3/i5/i7 natomiast flagowy Intel Core i9 bez odblokowanego mnożnika będzie sprzedawany w zestawie wraz z chłodzeniem RH1.

Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, chłodzenie RM1 jest bardzo zbliżone do RS1, chociaż cechuje się dodatkowym paskiem LED w kolorze niebieskim, nawiązującym do marki. Mimo tego, chłodzenia zostało praktycznie całkowicie przebudowane – RM1 ma większy radiator, który także otacza sam wentylator – w RS1 jest to najpewniej plastikowy element, bowiem między czarnymi łopatkami widoczne są srebrne żeberka dolnego radiatora – co sugeruje, że elementy są zamontowane osobno.

Intel Laminar RH1 jest największą konstrukcją, która będzie dołączana do procesorów Intel Core i9-12900 oraz Core i9-12900F. Chłodzenie jest pokaźnych rozmiarów, więc bez problemu powinno poradzić sobie z mocą 65 watów, jednak grafika nas informuje, że chłodzenie powinno być zastąpione, najprawdopodobniej rozwiązaniem firmy trzeciej tak jak w przypadku procesorów z odblokowanym mnożnikiem, gdzie domyślny cooler Intela nie sprostałby zadaniu.