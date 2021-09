World of Warships obchodzi 6. urodziny. Twórcy przygotowali sporo niespodzianek

Nowa, urodzinowa aktualizacja do World of Warships jest już dostępna. Wraz z nią na graczy czeka mnóstwo niespodzianek. Nowy tryb rozgrywki, nowe okręty, mnóstwo puzzli do zbierania oraz kontynuacja pewnej dość owocnej współpracy.

World of Warships w szkolnym wieku

Świetnym sposobem na rozpoczęcie tej wielkiej celebracji, może być ułożenie 60-elementowych puzzli, jakie autorzy z Wargaming przygotowali dla grających w World of Warships. Puzzle można zdobywać ze specjalnych, okolicznościowych kontenerów, które są dostępne w zbrojowni za żetony jubileuszowe. Te z kolei gracze mają szansę wyłowić również w nowych zestawach misji, a także uczestnicząc w rywalizacji biur projektowych.

To jednak nie wszystko, ponieważ w World of Warships debiutuje całkowicie nowy tryb rozgrywki. Konwój – bo taką nazwę nosi zabawa – polega na ochronie okrętów transportowych. Jedna drużyna musi eskortować oraz chronić takie staki, podczas gdy zadaniem przeciwników jest całkowita destrukcja konwoju.

Współpraca z Transformers

World of Warships już po raz drugi łączy siły z Hasbro, właścicielem marki Transformers. Choć połączenie to wydaje się niecodzienne, pamiętajcie, że autoboty i deceptikony nie tworzyły tylko samochodów jako kamuflaż. Cztery postacie będą dostępne w grze – Hot Rod, Grimlock, Starscream i Soundwave. Współpraca obejmuje permanentne i tymczasowe kamuflaże, dowódców z ich unikatowymi głosami, flagi i naszywki.

Gdyby jednak tego było mało, na sympatyków historycznych rozgrywek czeka kolejna porcja okrętów holenderskich oraz radzieckich. Te jednostki mają nowe uzbrojenie – atak lotniczy. Poza tym charakteryzują się dobrym ukryciem, manewrowością oraz mocnymi działami i solidnym opancerzeniem na wyższych poziomach.

We wczesnym dostępie debiutują za to radzieckie lotniskowce. Komsomolec (poziom IV), Serow (poziom VI) i Pobieda (poziom VIII) można teraz kupić za tymczasowe, sowieckie żetony. Te można zdobywać w biurze projektowym, aktywując codzienne, darmowe zestawy lub wymieniać za żetony społeczności w zbrojowni.

Pełne szczegóły na temat aktualizacji sprawdzicie tradycyjnie na oficjalnej stronie World of Warships. Dajcie znać w komentarzach, czy w ten weekend wyruszycie na głębokie wody.