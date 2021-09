Ten smartfon ma więcej RAM-u niż Twój komp – ROG Phone 5 Ultimate dostępny w Polsce w wypasionym zestawie

Smartfony dla graczy z definicji różnią się od tych dla innych grup klientów. Specyfikacja ROG Phone 5 Ultimate może jednak wcisnąć w fotel nawet najbardziej zaciętych graczy, bo sprzęt ma taką ilość pamięci RAM, jaką nie dysponuje większość komputerów. Od dziś można kupić ten model w Polsce, na dodatek w mega zestawie. Ile kosztuje?

Cena ROG Phone 5 Ultimate dostępny w Polsce. Gdzie można go kupić?

Gracze z Polski nie mogą narzekać na mały wybór smartfonów im dedykowanych. Jednym z producentów, którzy starają się skraść serca tej grupy klientów, jest Asus i jego linia ROG Phone. Dziś do sprzedaży w Polsce trafił najpotężniejszy model z tej serii – ROG Phone 5 Ultimate. Jego specyfikacja może wbić w fotel… podobnie jak cena.

Reklama

Model ten nie bez powodu ma dopisek „Ultimate” – na jego pokładzie znajduje się aż 18 GB (!!!) RAM LPDDR5 i 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Taka ilość pamięci operacyjnej oraz wewnętrznej sprawią, że użytkownik po prostu nie będzie mógł narzekać na jakiekolwiek braki w tych aspektach.



ROG Phone 5 Ultimate to potężny smartfon dla graczy (źródło: Asus)

Niektórzy mogą się zastanawiać, po co w smartfonie 18 GB RAM (bo 512 GB pamięci na system i pliki można spotkać nawet w niegamingowych modelach), ale gracze będą wiedzieli, jak wykorzystać takie zapasy pamięci. O ile zdecydują się na zakup, bo cena ROG Phone 5 Ultimate jest dość wysoka – smartfon kosztuje bowiem 5799 złotych. Dla porównania, najtańszy ROG Phone 5 (8 GB/128 GB) sprzedawany jest za 3499 złotych.

Podobne pieniądze trzeba było też zapłacić na start za Samsunga Galaxy S21 Ultra czy iPhone’a 12 Pro i Pro Max, więc nie można powiedzieć, że Asus odleciał w kosmos z ceną. Co więcej, osoby, które kupią ROG Phone 5 Ultimate, otrzymają go w zestawie z pokaźnym pakietem gadżetów, sygnowanych logo Republic of Gamers.

Z takim zestawem dostarczony zostanie ROG Phone 5 Ultimate (źródło: Asus)

ROG Phone 5 Ultimate można już zamówić w oficjalnym sklepie internetowym marki Asus. Warto jednocześnie zauważyć, że jego dostępność jest mocno ograniczona – w momencie pisania tego artykułu widnieje informacja, że w puli jest od czterech do dziesięciu sztuk. Oczywiście prawdopodobnie nie wyprzedadzą się one na pniu, ale można poczuć zapach ekskluzywności.

Asus informuje, że aktualnie trwa przedsprzedaż ROG Phone 5 Ultimate, a zamówione smartfony zostaną wysłane do klientów po 13 września 2021 roku.