Niezwykle oryginalne Yoku’s Island Express dostępne za darmo

Bardzo lubię oryginalne i odważne łączenie różnych gatunków gier, a Yoku’s Island Express jest właśnie idealnym przykładem takiego tytułu. Dlaczego warto zagrać w tę grę? Powodów jest wiele!

Yoku’s Island Express dostępne za darmo

Któż z nas nie chciałby choć na chwilę wcielić się w żuczka gnojarza, zarabiającego na życie jako listonosz na kolorowej rajskiej wyspie? Ja nie znam nikogo takiego, więc wszystkim z czystym sumieniem mogę zarekomendować Yoku’s Island Express – bardzo ciekawą i oryginalną grę, łączącą przygodową platformówkę z… flipperem!

Na korzyść tego tytułu przemawia wiele rzeczy – oryginalny pomysł, świetna oprawa audiowizualna (mocno przypominająca Rayman Legends), wygodne sterowanie, ciekawe plansze oraz sympatyczny główny bohater. Wymienione atuty potwierdzają wysokie oceny gry w sieci – na serwisie Metacritic, Yoku’s Island Express zgarnęło aż 84 punkty w recenzjach recenzentów. Graczom również tytuł ten przypadł do gustu, bo średnia ocen zatrzymała się na 7,8.

Niestety, Yoku’s Island Express nie jest dostępne na komputerach z systemem MacOS. Nie możemy też liczyć na polską wersję językową tego tytułu, co jednak nie powinno być zbyt dużym problemem, gdyż w Yoku’s nie ma zbyt wiele do czytania.

Wymagania sprzętowe Yoku’s Island Express:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor: Intel i3-2100 z taktowaniem 3 GHz lub

AMD A8-5500 z taktowaniem 3,2 GHz Intel i3-3220 z taktowaniem 3 GHz lub

AMD A10-5700 z taktowaniem 3,4 GHz Pamięć RAM: 4 GB 6 GB Wolne miejsce na dysku: 3 GB 3 GB Karta graficzna: Nvidia GeForce GT 630 1 GB lub

AMD Radeon 7770 1 GB lub

Intel HD 530 Nvidia GeForce GT 630 1 GB lub

AMD Radeon 7770 1 GB lub

Intel HD 530

Yoku’s Island Express możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Jednak spokojnie, nie musicie się śpieszyć, bo macie na to cały tydzień, ponieważ dopiero 9 września 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniony kolejny darmowy tytuł, o czym – jak zawsze – Was poinformujemy.