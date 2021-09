Z dnia na dzień coraz więcej posiadaczy Apple Watchy skarży się na pękające paski

Apple Watch w wielu kręgach uchodzi za najlepszy inteligentny zegarek obecnie dostępny na rynku. Statystyki mówią same za siebie – firmie z nadgryzionym jabłkiem w logo do tej pory zaufało ponad 100 mln klientów na całym świecie. W świetle nadchodzącej premiery urządzeń Series 7, co najmniej dziwna może się wydawać mająca ostatnio miejsce seria niefortunnych zdarzeń, bowiem coraz więcej użytkowników zaczyna skarżyć się na problemy z wytrzymałością swoich opasek.

Apple Watch i problem pękających pasków

Kilka dni temu jeden z użytkowników portalu Reddit, kryjący się pod pseudonimem Desperate_Clothes951 zapytał się posiadaczy inteligentnego zegarka od Apple o ich dotychczasowe doświadczenia związane z wytrzymałością pasków Solo: Czy omawiane paski odkształcają się/rozciągają z biegiem czasu? W odpowiedzi otrzymał on całą masę wiadomości odnośnie uszkodzonych, a w niektórych przypadkiem nawet pękniętych kawałkach materiału.

Jeśli wierzyć licznym komentarzom, problem nie dotyczy tylko i wyłącznie podstawowych pasków Solo, ale również ich plecionych odpowiedników wykonanych z rozciągliwej, pochodzącej z recyklingu przędzy przeplatanej silikonowymi nićmi.

Na szczęście, niektórym użytkownikom udało się w ramach gwarancji wymienić zepsuty pasek na nowy. Ci, którzy nie mogli jednak skorzystać z podobnego rozwiązania, wybrali pasek z innej kolekcji, albo – w skrajnych przypadkach – całkowicie zrezygnowali z Apple Watcha:

Z wielką przyjemnością korzystałem na co dzień z paska Solo, ponieważ moim zdaniem jest on naprawdę wygodny. Niestety, wraz z upływem czasu niewielkie uszkodzenie postępowało, aby ostatecznie pęknąć po dziesięciu miesiącach. Z chęcią wymieniłbym go na nowy, ale cena nie pozostawia żadnych złudzeń (49$). Standardowa opaska sportowa, mimo że nie jest aż tak przyjemna w dotyku, sprawdza się idealnie. GPT96, użytkownik Reddita

Nadchodzi odświeżenie Apple Watcha

Zgodnie z dochodzącymi zewsząd doniesieniami, najnowszy Apple Watch Series 7 otrzymać ma kanciaste wykończenie, aby wizualnie lepiej komponował się z resztą urządzeń firmy z Cupertino. Po raz pierwszy od trzech lat inteligentny zegarek z logo nadgryzionego jabłka zaoferuje także większych rozmiarów kopertę. Osoby posiadające więcej pasków nie powinny mieć jednak powodów do obaw, gdyż te mają pasować również do następcy.