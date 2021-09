Polska pierwszym krajem, w którym dostępne będzie nowe VOD od Opery

Polska jest na tyle ważnym rynkiem dla twórców przeglądarki Opera, że nowości i eksperymentalne produkty często lądują w pierwszej kolejności właśnie u nas. Tak jest też właśnie z Loomi, czyli platformą VOD.

Opera testuje Loomi w Polsce

Ostatnio mamy prawdziwy wysyp platform umożliwiających strumieniowanie wideo. Podczas gdy Netflix jest wśród nich liderem, tak nie przeszkadza to kolejnym firmom w proponowaniu klientom własnych kącików z filmami i serialami dostępnymi na życzenie. Właśnie dołącza do nich Opera. Testy nowego serwisu VOD, nazwanego Loomi, rozpoczynają się już wkrótce.

Reklama

Zdjęcie Loomi wskazuje, że serwis zaoferuje współdzielenie oglądanych treści i możliwość ich komentowania

Jako firma od dawna mamy silną pozycję na polskim rynku. To we Wrocławiu i Warszawie powstaje wiele z naszych przeglądarek. Dziś z wielką przyjemnością ogłaszamy, że wkrótce uruchomimy nowy innowacyjny serwis VOD. Krystian Kolondra, Wiceprezes Opera

Jak zapisać się na testy Loomi?

Liczba miejsc dla testerów Loomi jest bardzo limitowana. Żeby zapisać się do programu beta, który zostanie otwarty za kilka dni, należy się zarejestrować na specjalnej stronie internetowej. Dzięki temu, na naszą skrzynkę mailową powinno zostać wysłane specjalne zaproszenie.

Jak podaje Opera, serwis ma być udostępniony szerokiej grupie użytkowników „w niedalekiej przyszłości”, choć nie precyzuje, co dokładnie miałoby to oznaczać. Z pewnością testy muszą potrwać jakiś czas, by można było wyeliminować podstawowe usterki.