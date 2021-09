Teraz powracający do Spotify Premium zapłacą za trzy miesiące usługi jak za jeden

Lawirowanie między promocjami na usługi strumieniowania muzyki to moje dziwne hobby. Często korzystam z promocji na tańsze Spotify Premium, subskrypcję Tidala czy Apple Music, redukując koszty. Teraz też szykuje się dobra okazja.

Spotify Premium taniej dla dawnych subskrybentów

Jeśli kiedykolwiek testowaliśmy Spotify Premium, ale stwierdziliśmy, że nie ma sensu płacić 19,99 złotych miesięcznie za usługę, której pełni możliwości nie będziemy wykorzystywać lub było to dla nas zbyt dużym obciążeniem finansowym, to być może teraz jest dobry moment, by rozważyć powrót.

Spotify ruszyło z promocją, w której byli subskrybenci planu Premium mogą uruchomić płatny pakiet na 3 miesiące w znacznie niższej cenie. Zamiast 59,97 złotych, za ten okres zapłacą tyle, co za jeden miesiąc, czyli 19,99 złotych.

Oferta dotyczy tylko planu Premium Individual. Po tym okresie włączy się regularna subskrypcja za 19,99 złotych miesięcznie. Jeśli więc planujemy skorzystać wyłacznie z promocji, warto wyłączyć usługę wcześniej, by nie naliczono nam żadnych należności.

Promocja nie jest dostępna dla dla użytkowników, którzy zrezygnowali z Premium po 1 sierpnia 2021 roku i można ją aktywować tylko do 28 września. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.

Dla nowych – 3 miesiące Spotify Premium za darmo

Również przez trzy miesiące Spotify Premium, ale tym razem zupełnie bezpłatnie, mogą testować osoby, które nigdy nie uruchamiały subskrypcji muzycznej usługi. Zasady promocji są bardzo podobne do tej obowiązującej byłych subskrybentów. Okazja ważna jest do 28 września. Po trzymiesięcznym okresie próbnym obowiązuje normalna opłata 19,99 złotych miesięcznie. Reszta warunków omówiona jest w Regulaminie.

Kto odpala?