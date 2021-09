T-Mobile skosiło konkurencję tą ofertą

Jak tam pierwszy tydzień szkoły, przeżyliście? Pierwszy szok po ponad dwumiesięcznym lenistwie minął? Jeżeli jesteście już w 100% gotowi do nauki, to może Wam się przydać nowy laptop. A T-Mobile ma właśnie bezkonkurencyjną ofertę na jeden z dostępnych na rynku modeli, na dodatek z cennym i wielce przydatnym na co dzień gratisem.

Komputer to niezbędne narzędzie do nauki, które w wolnych chwilach można wykorzystać do zagrania w jakąś grę lub obejrzenia odprężającego filmu. Szczególnie duży popyt na tego typu sprzęt obserwowany jest na początku roku szkolnego (i potem akademickiego), dlatego T-Mobile przygotowało specjalną ofertę dla uczniów.

Reklama

T-Mobile przygotowało bardzo atrakcyjną ofertę z laptopem dla uczniów na nowy rok szkolny

Co więcej, jest ona bezkonkurencyjna, ponieważ operator oferuje możliwość nabycia laptopa Lenovo Ideapad 1 za zaledwie 1399 złotych, podczas gdy jego cena w renomowanych sklepach z elektroniką jest wyższa aż o 300 złotych i wynosi 1699 złotych.

Laptop Lenovo Ideapad 1 można kupić na raty 0% – klient może sam wybrać wysokość miesięcznej raty, ale im ona niższa, tym więcej trzeba zapłacić na start. W przypadku rozłożenia spłaty na 24 raty po 55 złotych każda, opłata początkowa wynosi 79 złotych.

To zdecydowanie korzystna oferta, która nie obciąży nazbyt domowego budżetu. Co więcej, jeżeli klient jednocześnie zdecyduje się wykupić usługę internetu światłowodowego lub domowego w T-Mobile, otrzyma dodatkowy rabat na urządzenie w wysokości 50 złotych.

To jednak jeszcze nie koniec, bo T-Mobile dorzuca do laptopa Lenovo Ideapad 1 – całkowicie za darmo – roczną subskrypcję pakietu Microsoft Office 365 Personal o rynkowej wartości 299 złotych. W żadnym innym sklepie nie znajdziecie tak samo korzystnej finansowo oferty – operator po prostu zmiótł konkurencję.

Naturalnie wypada wspomnieć cokolwiek o specyfikacji laptopa Lenovo Ideapad 1, którego można kupić w bezkonkurencyjnej ofercie T-Mobile. Urządzenie to oferuje m.in. 14-calowy ekran TN o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli z antyodblaskową powłoką, dwurdzeniowy procesor AMD 3020e 1,2 GHz oraz 4 GB RAM i dysk SSD o pojemności 128 GB.

Ponadto na pokładzie laptopa Lenovo Ideapad 1 znajduje się też kamera internetowa o rozdzielczości 0,3 Mpix, głośniki stereo (2x 1,5 W) z Dolby Audio i akumulator o pojemności 35 Wh, który ma wystarczyć na 8 godzin pracy. Całe urządzenie waży 1,4 kg, zatem jest lekkie i mobilne.

Oferta dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej T-Mobile.