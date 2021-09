Niemcy połączyli silnik V8 i elektryczny, aby stworzyć najpotężniejszego Mercedesa w historii

Hybrydy plug-in kojarzone są raczej z ekologią i mniejszym zużyciem paliwa. Nie dotyczy to jednak wszystkich modeli. Nowy Mercedes-AMG GT otrzymał układ hybrydowy, aby przede wszystkim imponować osiągami.

Mocy z pewnością nie zabraknie

Szukasz samochodu, który pozwoli przejechać dłuższą trasę, bez martwienia się o ładowanie akumulatorów, ale również będzie ekologiczny w mieście? Wybierz hybrydę plug-in, którą w określonych scenariuszach będziesz jeździł wyłącznie na prądzie. Brzmi ekologicznie i całkiem rozsądnie.

Nie każda jednak hybryda plug-in powstała, aby być rozsądnym wyborem. Chociażby Porsche i Ferrari wykorzystują dodatkowe silniki elektryczne w celu wzniesienia osiągów swoich samochodów na jeszcze wyższy poziom. Mercedes postanowił zastosować podobne podejście.

Mercedes-AMG GT S E PERFORMANCE, bowiem tak brzmi przesadnie długa nazwa nowego modelu, jest najmocniejszym seryjnym autem w historii producenta. Zostało to osiągnięte dzięki połączeniu mocarnego silnika V8 z jednostką elektryczną.

Potencjalny kierowca do dyspozycji otrzymuje łącznie 843 KM i ponad 1400 Nm. Przekłada się to na sprint do setki w czasie zaledwie 2,9 sekundy. Z kolei 200 km/h na liczniku pojawi się po niecałych 10 sekundach. Na zamkniętych torach, a także na niemieckiej autostradzie, mocarny Mercedes-AMG GT rozpędzi się do imponujących 316 km/h. Moc jest przenoszona na wszystkie cztery koła.

Potężny Mercedes może być ekologiczny, aczkolwiek dość krótko

W związku z tym, że mamy do czynienia z hybrydą plug-in, to Mercedes-AMG GT S E PERFORMANCE może być ładowany z gniazdka, a także pozwala jeździć na samym prądzie, nie sięgając po moc silnika V8.

Na pokładzie znalazł się zestaw akumulatorów o skromnej pojemności 6 kWh, co nie zapowiada zbyt dobrych wyników. Faktycznie, według danych producenta, możemy liczyć tylko na 12 km poruszania się na prądzie. Dla klientów raczej nie będzie to problemem – w tym samochodzie najważniejsze są osiągi, a nie ekologiczna jazda.

Nie zabrakło rozbudowanego systemu infotainment MBUX, asystenta głosowego, wsparcia dla Android Auto i Apple CarPlay czy wielu systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.