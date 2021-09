Większość użytkowników Androida nie jest zainteresowanych nadchodzącym iPhonem

Jeśli wierzyć dochodzącym zewsząd nieoficjalnym informacjom, pierwsza z konferencji, na której Apple ma przedstawić światu swoje nowe urządzenia (w tym gorąco wyczekiwanego iPhone’a 13), prawdopodobnie odbędzie się już za niecałe dwa tygodnie. Co roku gigant z Cupertino dokłada wszelkich starań, aby to właśnie ich produkty znalazły się w kieszeniach jak największej liczby osób, także tych, które na co dzień lubują się w rozwiązaniach konkurencji. Cóż, jak wynika z niedawno przeprowadzonych badań, użytkownicy Androida niełatwo dadzą się jednak przekonać.

Użytkownicy Androida z ukosa spoglądają na nowego iPhone’a

Jakiś czas temu firma SellCell postanowiła przeprowadzić anonimową ankietę, w której ostatecznie dobrowolny udział wzięło ponad 5 tys. użytkowników urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Zaledwie 18,3% tychże respondentów wzięłoby pod uwagę możliwość zakupu jednego z przedstawicieli jeszcze nie zaprezentowanej serii iPhone 13. Według serwisu, jest to wynik aż o 15 punktów procentowych gorszy w porównaniu do analogicznej sytuacji przed premierą iPhone’a 12.

źródło: SellCell

Wśród najczęściej podawanych argumentów, przemawiających na niekorzyść nowego iPhone’a, znalazły się m.in. brak wsparcia dla zewnętrznych sklepów z aplikacjami (12,8%), ubogie możliwości personalizacji systemu operacyjnego (16,7%) oraz brak czytnika linii papilarnych (31,9%).

Respondenci wyrazili także swój negatywny stosunek do – ich zdaniem – „gorszych podzespołów względem konkurencyjnych urządzeń” (12,1%) i przeszukiwania galerii zdjęć pod kątem wykorzystywania osób nieletnich do czynów zabronionych (10,4%).

Co przemawia za wyborem iPhone’a?

Osoby otwarcie wyrażające chęć zakupu iPhone’a 13 w charakterze następcy obecnie używanego smartfona z Androidem spytane o to, co skłoniło je do podjęcia takiej decyzji, najczęściej odpowiadały: dłuższe wsparcie aktualizacjami oprogramowania (aż 51,4%), synchronizacja pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład ekosystemu (23,8%) oraz ochrona prywatności (11,4%). Poza podium znalazły się natomiast korzystna cena (5,2%) i oferowane możliwości (4,3%).

źródło: SellCell

Największym zainteresowaniem wśród respondentów cieszą się modele Pro Max i podstawowy (kolejno 39,8% oraz 36,1%). iPhone 13 Pro może liczyć na poparcie wynoszące 19,5% głosujących, a iPhone 13 mini – co ciekawe – został wskazany przez zaledwie 4,6% osób decydujących się na przesiadkę.