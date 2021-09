Najnowsza aktualizacja Telegram praktycznie pozwala stworzyć własną stację telewizyjną

Telegram ma już ponad 8 lat. Z tej okazji powstała aktualizacja z oznaczeniem 8.0, wprowadzająca nieograniczone transmisje na żywo. Opcja właściwie umożliwia nadawanie własnej telewizji non-stop.

Zestaw nowości w Telegramie

Najważniejsze zmiany w aplikacji Telegram otwierają jej użytkownikom drzwi do nowych możliwości. Program zyska kilka przydatnych skrótów, a także uaktualni i tak już ogromne zasoby naklejek i animowanych emoji.

Chyba najważniejszą z nowości są nieograniczone transmisje na żywo na kanale lub czacie wideo w grupie. Telegram niedawno znacznie zwiększył limit oglądających, a teraz całkowicie go znosi. W gruncie rzeczy daje to możliwość prowadzenia własnej stacji telewizyjnej z setkami tysięcy widzów. Oglądający mogą łatwo stać się uczestnikami transmisji, jeśli tylko pozwolimy im mówić po podniesieniu przez nich ręki. Jeśli włączyliśmy opcję dodawania komentarzy, to dzięki ich licznikowi, będziemy dokładnie wiedzieć, ile ich pozostawiono.

W Telegramie pojawiły się także dodatkowe opcje zarządzające przekazywaniem wiadomości. Zanim prześlemy jakiś komunikat dalej, można skorzystać z podglądu, by przekonać się, jak wiadomość będzie wyglądać po jej wysłaniu. Dostosujemy też takie szczegóły jak opis zdjęcia czy stempel czasu jego wysłania.

Ponieważ Telegram umożliwia przeskakiwanie między setkami interesujących kanałów, twórcy aplikacji postanowili jeszcze bardziej to ułatwić. Między śledzonymi kanałami teraz można przenosić się za pomocą prostego gestu palca w górę ekranu, bez konieczności cofania się do listy czatów.

Deweloperzy nie byliby sobą, gdyby nie dorzucili i tym razem całej masy naklejek. W ich wyborze pomaga sekcja „Popularne naklejki”, wyświetlająca się w menu nad tymi, którymi posługiwaliśmy się ostatnio. Kiedy nasz rozmówca będzie zastanawiał się, którą z nich wybrać, aplikacja da nam o tym znać, podobnie jak jesteśmy informowani, gdy coś pisze lub nagrywa wiadomość głosową.

Ponadto, kolejne emoji dostały swoje animacje. Cieszą oko znakomitym wykonaniem i płynnością, z których Telegram jest już od dawna znany.

Następna aktualizacja komunikatora pojawi się za miesiąc – a w niej kolejne nowości. Z pewnością, jeśli jesteśmy fanami Telegrama, już pobieramy wersję 8.0.