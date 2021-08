Telegram znacząco zwiększa limit widzów w rozmowach wideo i wprowadza inne nowości

Twórcy komunikatora Telegram w najnowszej aktualizacji przygotowali duży zestaw nowości związanych z wideo. Ponadto, teraz sporo więcej widzów będzie mogło dołączyć do grupowych rozmów.

Grupowe rozmowy wideo z podniesionym limitem

Pod koniec czerwca Telegram otrzymał możliwość prowadzenia wideorozmów. Wówczas transmitowanie obrazu, zarówno z kamery, jak i z ekranu, było dostępne dla maksymalnie 30 widzów. Natomiast teraz, w nowej wersji aplikacji, liczba oglądających została podniesiona do 1000.

To jednak dopiero początek zwiększania limitu. Ma on być sukcesywnie podnoszony w kolejnych aktualizacjach. Firma na oficjalnym blogu żartuje, że chce, aby wszyscy ludzie na Ziemi mogli przyłączyć się do jednej rozmowy grupowej i oglądać, przykładowo, wspólne jodłowanie.

Sporo zmian w kwestii wideo

W aplikacji Telegram, podobnie jak w wielu innych komunikatorach, możliwość wysyłania różnych multimediów jest jedną z kluczowych funkcji. Dotyczy to również plików wideo. W związku z tym, w wydanej aktualizacji wprowadzono szereg nowości w tej kwestii.

Wiadomości wideo 2.0 pozwalają na wysyłanie materiałów w wyższej rozdzielczości. Dodatkowo, po dotknięciu filmu zostanie on powiększony, co pozwoli na dostrzeżenie wszystkich dodatkowych detali. Warto dodać, że dźwięk ze smartfona będzie odtwarzany podczas nagrywania wideo, więc możemy nawet śpiewać, mając w tle ulubioną piosenkę.

Kolejna nowość w Telegramie powinna podnieść komfort oglądania wideo. Użytkownicy zyskali możliwość wyboru szybkości odtwarzania – 0,5x, 1,5x i 2x. Natomiast udostępnianie ekranu zostało dodane również do rozmów 1 na 1 i teraz obejmuje obsługę dźwięku z urządzenia podczas transmisji.

Zestaw mniejszych, ale ważnych usprawnień

Aktualizacja wprowadza jeszcze automatyczne usuwanie wiadomości po miesiącu, bardziej precyzyjne rysowanie (szerokość pędzla zmniejsza się wraz z powiększaniem obrazu), nowe animacje na ekranie blokady z kodem dostępu, wygodniejsze odzyskiwanie hasła, przeprojektowane animacje wysyłania wiadomości na Androidzie i sporo innych, mniejszych zmian.

Nowa wersja jest właśnie wdrażana na urządzenia z Androidem i iOS. Aktualizację można pobrać z Google Play lub App Store.