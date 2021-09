Strava nie będzie już aktualizować swojej aplikacji na Wear OS 2.0. Użytkownicy w szoku

Aplikacja do śledzenia aktywności fizycznej Strava jest jednym z najczęściej wybieranych programów stworzonych przez zewnętrznych deweloperów, niezwiązanych z producentami urządzeń. Na tych, którzy korzystają z niego w połączeniu z zegarkami na Wear OS, czeka niemiła niespodzianka.

Wear OS 3 to plankton

System Wear OS 3 pojawił się w zmodyfikowanej formie na nowych smartwatchach Samsung Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Jak na razie, to jedyne zegarki, które mogą pochwalić się tą odnowioną wersją oprogramowania. Nawet najnowsze urządzenia Fossila, które zaprezentowano zaledwie kilka dni temu, nadal działają na Wear OS 2.0.

Samsung Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic

Co prawda Wear OS wcale nie jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na smartwatche i z pewnością długo nim nie zostanie, ale mając już zegarek z tym oprogramowaniem, życzylibyśmy sobie, żeby było ono wspierane jak najdłużej – także przez zewnętrznych deweloperów. Twórcy programu Strava mają jednak odmienne zdanie.

Strava zostawia użytkowników Wear OS 2.0 na lodzie

Wszyscy ci, którzy mają na swoich zegarkach Wear OS 2.0 i korzystają ze Stravy, mogą być w lekkim szoku dowiadując się, że aplikacja ta nie będzie już aktualizowana na tym systemie. W tym tygodniu pojawiła się aktualizacja programu, ale jest ona dostępna wyłącznie na zegarki z Wear OS 3. Wychodzi więc na to, że Strava wydała ją właściwie tylko dla smartwatchy Samsunga.

Oczywiście Strava na zegarkach z Wear OS 2.0 będzie działać tak jak dotąd. Nie zyska jednak już żadnej aktualizacji. Ruch deweloperów wydaje się być przedwczesny. W tym momencie na rynku mamy dosłownie tylko dwa modele smartwatchy uprawnionych do pobrania nowej wersji aplikacji.

Aktualnie nie jest zalecane, by uruchamiać na zegarku z Wear OS dwie aplikacje do śledzenia aktywności. Strava, działająca razem z inną apką treningową, może mieć problemy z pozyskiwaniem informacji z czujników. W przyszłym tygodniu powinny zostać wydane odpowiednie poprawki, które umożliwią płynne przełączanie się między dwiema apkami do śledzenia aktywności fizycznej.