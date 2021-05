Od teraz Xiaomi Wear można połączyć z aplikacją sportową Strava

Jeśli posiadasz jakieś urządzenie noszone od Xiaomi, być może brakuje ci w nim możliwości eksportowania danych o treningach do innej aplikacji sportowej. Nareszcie nastał ten czas – Xiaomi Wear można połączyć z apką Strava.

Xiaomi Wear dogada się ze Stravą

Nie jest to oczywiście jakiś wielki krok naprzód, ale trzeba przyznać, że smartwatchom i smartbandom Xiaomi brakowało nieco funkcji przerzucania danych o treningach do zewnętrznych aplikacji. Teraz, jeśli tylko ktoś jest przyzwyczajony do korzystania z apki Strava, będzie mógł liczyć na przynajmniej częściową współpracę z Xiaomi Wear.

Nowa aktualizacja Xiaomi Wear wprowadza właśnie taką opcję. Znajdziemy ją w ustawieniach aplikacji. Jak wyjaśnia opis funkcji, po połączeniu apek, nasze wskaźniki wydajności treningu (np. kalorie, dystans, czas czy tętno) zostaną udostępnione serwisowi Strava. Należy tylko pamiętać, że zaimportowane dane mogą wyglądać inaczej niż w Xiaomi, ze względu na różne algorytmy, używane przez obydwie aplikacje.







Kolejne kroki łączenia Xiaomi Wear z aplikacją Strava (fot. Mi Community)

Jak się wydaje, nie ma możliwości manualnego wymuszenia transferu danych. Po połączeniu Xiaomi Wear ze Stravą, informacje o treningach powinny automatycznie się udostępniać. Jak wynika z komentarzy na forum Xiaomi, nie zawsze działa to tak, jak trzeba. W niektórych wypadkach pomaga jedynie ustawienie regionu aplikacji na Chiny.

Przed Xiaomi Wear jeszcze długa droga

O ile miłe jest, że Xiaomi Wear zaczyna współpracować z innymi aplikacjami fitness, tak program wymaga jeszcze dopieszczenia kilku szczegółów. Na przykład często wspominaną, brakującą funkcją, jest możliwość przenoszenia do aplikacji danych z inteligentnej wagi Xiaomi. Wtedy mielibyśmy szerszy wgląd w nasze dane zdrowotne i – cóż rzec – pojawiłby się zapewne dodatkowy motywator do regularnych ćwiczeń. Oprócz tego, nie ma żadnej opcji usuwania treningów z historii. Jak widać, są jeszcze dziedziny, w których Xiaomi Wear mogłoby się podciągnąć. Czekamy zatem na kolejne ulepszenia!