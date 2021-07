Nowe słuchawki Redmi Buds 3 Pro. Aktywna redukcja szumów? Jest. Niewysoka cena? Jest

Redmi, czyli firma-córka Xiaomi, ma w swojej ofercie nie tylko smartfony, ale także szereg innych urządzeń mobilnych, w tym kilka modeli słuchawek. Właśnie wprowadzono do globalnej sprzedaży Redmi Buds 3 Pro – z ANC i w niewygórowanej cenie.

Redmi AirDots 3 Pro szerzej dostępne

Najnowsze słuchawki Redmi… nie są takie najnowsze. O Redmi AirDots 3 Pro mogliśmy jednak nie słyszeć (hehe), ponieważ model ten zaprezentowano w maju i przeznaczono do sprzedaży wyłącznie w Chinach. Teraz producent zdecydował, że rozszerzy dystrybucję tego akcesorium o kolejne kraje. Dzięki temu można będzie je kupić z dostawą do Polski.

Redmi AirDots 3 Pro to słuchawki True Wireless o nieskomplikowanej budowie, z modułem Bluetooth 5.2 i możliwością sparowania z dwoma urządzeniami. Producent chwali się niską latencją wynoszącą 69 ms. Co istotne, model ten wyposażono w aktywną redukcję szumów, która pozwala na ignorowanie dźwięków o natężeniu do 35 dB. Odpowiada to mniej więcej działaniu głośnej lodówki czy poziomowi głośności niezbyt emocjonalnej rozmowy. Działanie ANC możliwe jest dzięki trzem mikrofonom zamontowanym w pchełkach. Każda z nich waży 4,9 g.

Słuchawki dysponują 9-milimetrowymi przetwornikami i są odporne na zachlapania wody, zgodnie z atestem IPX4. Redmi obiecuje, że Redmi AirDots 3 Pro są w stanie zapewnić do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu (z wyłączonym ANC) i w sumie do 28 godzin całkowitego czasu pracy, łącząc go z możliwościami doładowywania baterii dzięki etui. Da się je ładować indukcyjnie – zgodnie ze standardem Qi.

Jaka cena?

Redmi AirDots 3 Pro dostępne są na Aliexpress w cenie 49,99 dolarów (~195 złotych). Niewykluczone, że słuchawki trafią później do regularnej dystrybucji sklepowej, ale na to trzeba będzie pewnie poczekać.