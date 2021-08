GoPro Hero 10 Black będzie kozakiem. Prawdopodobny wygląd i specyfikacja nowej kamery

Od momentu premiery ostatniej kamery do zadań specjalnych – GoPro Hero 9 Black – minął już prawie rok, który delikatnie mówiąc nie był jak dotąd zbyt obfity w informacje dotyczące jej potencjalnego następcy. Nieoczekiwanie, sytuacja uległa gwałtownej zmianie, ponieważ za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów informacji, światło dzienne ujrzały właśnie zdjęcia GoPro Hero 10 Black wraz z opakowaniem oraz specyfikacją techniczną.

GoPro Hero 10 Black – wygląd i specyfikacja

Jak wynika z najnowszych doniesień, urządzenie wizualnie niczym nie zaskoczy swoich potencjalnych nabywców. GoPro Hero 10 Black pod tym względem jest wręcz bliźniaczo podobny do swojego poprzednika. Większych i zarazem najbardziej odczuwalnych w codziennym użytkowaniu zmian dokonano dopiero wewnątrz samej kamery, która doczekała się zupełnie nowego procesora. Ten znacznie poszerzy jej możliwości w zakresie foto-wideo.

źródło: WinFuture

Znajdujący się na pokładzie układ GP2 umożliwić ma nagrywanie filmów w maksymalnej rozdzielczości wynoszącej 5.3K przy zachowaniu 60 kl./s lub w 4K i 120 kl./s. Istnieje również opcja rejestrowania obrazu w aż 240 kl./s, ale z ograniczeniem do rozdzielczości 2.7K. Funkcja ta może okazać się szczególnie przydatna podczas nagrywania filmu w zwolnionym tempie. Dla porównania, model GoPro Hero 9 Black mógł pochwalić się rejestrowaniem obrazu maksymalnie w rozdzielczości 5K przy zachowaniu 60 kl./s oraz w 4K i 30 kl./s.

Zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniu, GoPro Hero 10 Black wyposażony został w matrycę o rozdzielczości 23 Mpix, co zdecydowanie jest zmianą plus, biorąc pod uwagę zastosowanie 20 Mpix jednostki aparatu w poprzedniku. GoPro nie zapomniało o oprogramowaniu urządzenia, które także doczekało się paru istotnych usprawnień. Mowa tutaj chociażby o aktualizacji technologii HyperSmooth do wersji 4.0, czy TimeWarp do wersji 3.0.

Następca zachować ma wszystkie najważniejsze cechy, do których zdążyło przyzwyczaić nas GoPro na przestrzeni ostatnich lat. Należy się zatem spodziewać certyfikowanej wodoodporności do głębokości ok. 10 metrów, sterowania za pomocą dotyku oraz głosu, jak i obecności dwóch wyświetlaczy – mniejszego na przodzie i większego z tyłu.

GoPro Hero 10 Black nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, jednak jeśli producent utrzyma swój cykl wydawniczy, nowa kamera powinna trafić do sklepów na przełomie września i października. Cena urządzenia również nie jest szerzej znana, choć oczekuje się, że przyszłym klientom przyjdzie za nią zapłacić podobną kwotę, co za poprzedni model w chwili premiery, to jest ok. 350 dolarów (~1360 złotych).