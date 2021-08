Chcesz się wyróżnić w tłumie? Teraz możesz to zrobić, bo kupisz ZenFone 8 Flip w mocno obniżonej cenie

Asus stawia na oryginalność. Jego smartfony przyciągają wzrok, nawet jeśli Asus ZenFone 8 jest „malutki”. Modelu Asus ZenFone 8 Flip nie sposób natomiast nie zauważyć, a szczególnie teraz trudno go przeoczyć, kiedy jest dostępny w mocno obniżonej cenie.

Asus nie jest dużym graczem w segmencie smartfonów, ale jego propozycje mimo wszystko nie mogą narzekać na brak popularności. Asus ZenFone 8 jest propozycją dla klientów, którzy oczekują flagowego wyposażenia w relatywnie kompaktowej obudowie, podczas gdy ZenFone 8 Flip jest skierowany do zupełnie innej grupy docelowej. Jeśli znajdujecie się w jej obrębie, możecie kupić ten model w mocno obniżonej cenie.

Reklama

8.4 Ocena

Promocja: Asus ZenFone 8 Flip w mocno obniżonej cenie

Kiedy Asus ZenFone 8 Flip debiutował na polskim rynku, kosztował 3599 złotych. Była to cena wysoka, ale jednocześnie konkurencyjna, patrząc na to, ile trzeba zapłacić za flagowce konkurencji w momencie ich premiery. Teraz jednak można go kupić w niższej cenie.

Asus ZenFone 8 Flip (źródło: Asus)

W oficjalnym sklepie internetowym producenta, Asus ZenFone 8 Flip w wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej sprzedawany jest aktualnie za 3149 złotych. Oznacza to obniżkę aż o 450 złotych względem pierwotnej ceny. W nowej cenie dostępna jest zarówno czarna, jak i srebrna wersja kolorystyczna.

Producent podaje, że Asus ZenFone 8 Flip będzie dostępny w obniżonej cenie do 3 października lub do wyczerpania zapasów. Jeżeli natomiast ta oferta Was nie przekonuje, to wciąż możecie kupić model Asus ZenFone 8 z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej za 2699 złotych (czyli za tyle, ile w przedsprzedaży).

Co więcej, przy okazji udało mi się spostrzec jeszcze, że w oficjalnym sklepie internetowym marki Asus wciąż dostępny jest Asus ZenFone 7 (8 GB/128 GB), na dodatek w bardzo atrakcyjnej cenie, bo za 1999 złotych. Macie zatem z czego wybierać, szczególnie że powinniście mieć na uwadze, iż modele Asus ZenFone 8 Flip i ZenFone 7 są do siebie bliźniaczo podobne. Jeśli dla kogoś wydajniejszy procesor i dłuższe wsparcie nie są priorytetem, to po co przepłacać?