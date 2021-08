Wydajesz – zyskujesz i kupujesz fajne smartfony (i nie tylko) w świetnych cenach!

Kiedy jest najlepszy moment, żeby kupić nowy smartfon? Wtedy, kiedy można to zrobić taniej niż zwykle. I właśnie taka okazja się nadarza. Co więcej, ta specjalna oferta promocyjna pozwoli Wam nabyć nie tylko smartfony, ale też smartwatche i inne sprzęty taniej nawet o ponad 2000 złotych. Jest tylko jeden haczyk – trzeba się naprawdę pospieszyć!

Promocja: smartfony (i nie tylko) w świetnych cenach! Trzeba się jednak spieszyć

Myśleliście w ostatnim czasie o zakupie nowego smartfona? Jeżeli tak, to ta promocja może Was skłonić do tego, żeby zamiary przełożyć na czyny. W Media Expert trwa bowiem akcja, w ramach której otrzymacie rabat w wysokości 50 złotych za każde wydane 500 złotych. Im większą wartość zatem będzie miał Wasz koszyk, tym więcej pieniędzy zostanie w Waszej kieszeni. Maksymalny rabat może wynieść nawet 2100 złotych.

Promocja obejmuje urządzenia różnego typu, w tym AGD i AGD do zabudowy oraz telewizory i RTV, a także aparaty i monitory – link do wszystkich ofert znajdziecie poniżej. Wcześniej warto jednak wymienić kilka smartfonów i smartwatchy, które dzięki niniejszej akcji kupicie w bardzo atrakcyjnych cenach:

Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Media Expert. Aby z niej skorzystać, należy dodać do koszyka wybrany produkt i wpisać w nim kod rabatowy K-2346. Jak jednak zostało wspomniane we wstępie, trzeba się naprawdę pospieszyć, ponieważ niniejsza oferta obowiązuje tylko do dziś, tj. 30 sierpnia 2021 roku, do godziny 23:59 (lub do wyczerpania zapasów).

Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją

Regulamin promocji „50 zł za każde wydane 500 zł! – kody rabatowe” (PDF)