W ostatnim czasie Motorola znacząco przyspieszyła tempo wydawania nowych smartfonów. I wygląda na to, że wcale nie zamierza zwolnić. Na horyzoncie pojawił się bowiem kolejny model – budżetowa Motorola Moto E20.

Kolejnym smartfonem Motoroli będzie budżetowa Moto E20

Pierwsza wzmianka na temat tego smartfona pojawiła się już w ubiegłym tygodniu, lecz wówczas jego specyfikacja nie była znana, dlatego postanowiliśmy cierpliwie poczekać na konkretniejsze informacje. Opłacało się, ponieważ do sieci trafiła długa lista parametrów nadchodzącej Motki.

Warto zacząć od tego, że Motorola Moto E20 będzie pracowała pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition, co jednoznacznie wskazuje, że mamy do czynienia z budżetowym modelem. Mimo wszystko trzeba docenić, że producent zastosował w tym smartfonie 2 GB RAM, a nie tylko 1 GB – powinno to pozytywnie wpłynąć na wydajność tej Motki.

Motorola Moto E20 (źródło: Evan Blass)

Na pokładzie nowego smartfona marki Motorola znajdzie się również procesor UNISOC T606 1,6 GHz, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery, zatem nie znamy jego dokładnej budowy. Wiadomo jedynie, że obsługą grafiki zajmie się układ ARM Mali-G57 GPU. Można się jednak spodziewać, że nie wspiera on sieci komórkowej piątej generacji.

Ponadto Motorola Moto E20 zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9) z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części, w którym znajdzie się 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Motorola Moto E20 (źródło: Sudhanshu Ambhore)

Na tyle nadchodzącej Motki producent umieścił z kolei dwa aparaty: główny o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.0) i pomocniczy do wykrywania głębi 2 Mpix (f/2.4). Patrząc na udostępnione przez leaksterów grafiki, można odnieść wrażenie, że na panelu tylnym znajduje się też czytnik linii papilarnych, aczkolwiek żaden z informatorów nie wspomina o skanerze odcisków palców.

Ponadto Motorola Moto E20 zaoferuje 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasili akumulator o pojemności 4000 mAh, który użytkownik naładuje przez port USB-C maksymalnie z mocą 10 W.

Motorola Moto E20 będzie miała wymiary 164,9×75,6×8,5 mm i ważyła 185 gramów. Data oficjalnej premiery i informacje na temat dostępności na poszczególnych rynkach nie są jeszcze znane.