GAC Aion V po 8 minutach ładowania przejedzie 800 km. To rewolucja, na którą czekamy

Nie Volkswagen, nie Mercedes, a nawet nie Tesla. Wyczekiwaną rewolucję w elektrykach może wprowadzić chiński producent. GAC Aion V będzie bowiem wyposażony w akumulatory oparte na grafenie ze wsparciem dla ultraszybkiego ładowania.

Problem z uzupełnieniem energii

Jak wygląda tankowanie samochodu spalinowego? Podjeżdżamy na stację, tankujemy, idziemy do kasy, odmawiamy (lub nie) hot-doga i płacimy. Zazwyczaj zajmuje to tylko kilka minut, po których możemy przejechać 600, 800 czy nawet 1000 km.

Niestety, mimo iż samochody elektryczne mają sporo zalet, to pod względem „tankowania” wypadają znacznie mniej atrakcyjnie. Przykładowo Porsche Taycan można naładować od 5% do 80% w 22,5 minuty, ale pod warunkiem dostępu do odpowiednio szybkiej ładowarki, co chociażby w Polsce jest prawie niewykonalne. Ponadto przy naładowaniu do 80% możemy liczyć na (realnie) około 300 km zasięgu.

Owszem, można ładować samochód w domu, ale dla wielu potencjalnych klientów elektryków nie jest to możliwe, bowiem mieszkają w blokach. Nic więc dziwnego, że dla sporego grona kierowców nadal jedynym sensownym wyborem jest silnik spalinowy.

Chiński producent podobno jest gotowy na spory krok do przodu

GAC Aion V może okazać się jednym z najciekawszych elektryków ostatnich lat. Co więcej, pod względem technologii akumulatorów ma szanse wyprzedzić największych europejskich i amerykańskich graczy.

Producent z Państwa Środka zapewnia, że GAC Aion V zostanie wyposażony w grafenowe akumulatory. Firmie udało się stworzyć własną metodę wytwarzania grafenu, która ma być tania, stabilna i szybka.

Dowiedzieliśmy się, że GAC Aion V będzie dostępny w dwóch podstawowych wersjach. Przedstawiają się one następująco:

3C – zasięg do 500 km, ładowanie od 0% do 80% w 16 minut,

6C – zasięg do 1000 km, ładowanie od 0% do 80% w 8 minut.

W droższym modelu otrzymamy 800 km zasięgu po spędzeniu zaledwie 8 minut przy ładowarce. Trzeba przyznać, że brzmi to naprawdę imponująco. Ponadto żywotność akumulatorów ma wynosić 1 mln kilometrów.

Na koniec mamy jeszcze jedną świetną wiadomość. Podobno technologia jest już gotowa do wprowadzenia, a więc nie mówimy o rozwiązaniu, które może się pojawić za kilka czy kilkanaście lat. GAC Aion V ma zadebiutować już we wrześniu 2021 roku.