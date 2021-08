Chcesz nadal korzystać z nawigacji w Mapach Google? Musisz zgodzić się na wykorzystywanie tych danych

Google jest zadziwiająco szczere, jeśli chodzi o sposób, w jaki wykorzystuje dane użytkowników Map Google. Stawia ich przed wyborem: albo pozwolą, żeby były one dostępne w celu podawania informacji o natężeniu ruchu ulicznego, albo pożegnają się z nawigacją.

Spodziewajcie się monitu od Map Google

Jak raportuje 9to5google, kolejni użytkownicy Map Google otrzymują interesujący monit w aplikacji, zwracający uwagę na to, skąd Google pobiera informacje na temat natężenia ruchu na drogach oraz w przestrzeni publicznej. W gruncie rzeczy jest to prośba o dalsze wykorzystywanie anonimowych danych w celu przekazywania takich informacji w apce – zarówno w wersjach na Androida, jak i iOS.

Komunikat zwraca uwagę, że Google zbiera szczegółowe informacje, dotyczące lokalizacji urządzenia wykorzystującego Mapy oraz dane o przebytej trasie. Są one wykorzystywane do tworzenia raportów o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, podawania ostrzeżeń o utrudnieniach czy pomagania odnalezienia najszybszej trasy innym użytkownikom Map. Co ważne, informacje te nie są powiązane z naszym kontem Google ani z urządzeniem.

Zgadzasz się na pobieranie danych albo żegnasz się z nawigacją

Przed uruchomieniem nawigacji, gdy pojawi się powyższy komunikat, Google stawia użytkownika Map przed wyborem. Może potwierdzić wykorzystywanie wspomnianych anonimowych danych, co właściwie niczego nie zmieni, bo Google już wcześniej miało umożliwiające to zapisy w regulaminach Map, na których brzmienie użytkownicy zgadzali się, korzystając z aplikacji.

Jednak jeśli użytkownik wybierze przycisk „Anuluj”, straci możliwość korzystania z nawigacji ze wskazówkami głosowymi. Zamiast tego, korzystający będzie miał do dyspozycji jedynie listę „krok po kroku”, prezentującą wskazówki dojazdu w formie listy.

Jeśli do tej pory nie mieliśmy problemu z tym, by Google wykorzystywało nasze anonimowe dane podczas użytkowania aplikacji Map, nie powinniśmy wahać się wcisnąć „Start”. W razie potrzeby, możemy skorzystać z dodatkowych informacji na ten temat na stronach pomocy Map Google.