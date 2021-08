Nadchodzi natywna aplikacja WhatsApp na iPady. Minęły wieki

WhatsApp od czasu pierwszego wydania aplikacji w 2009 roku nigdy nie miał oficjalnej wersji przeznaczonej dla iPadów. Najwyraźniej nadchodzi przełom.

O WhatsAppie w wersji na iPady

W ciągu ostatnich miesięcy mogliśmy zapoznać się z wieloma raportami, wskazującymi na to, że WhatsApp przymierza się do umożliwienia korzystania z komunikatora na różnych urządzeniach mobilnych jednocześnie. Wśród nich nie wymieniano jednak iPadów, choć są to przecież jedne z najpopularniejszych tabletów na świecie. Tym razem mamy dobre wieści dla tych, którzy tęsknią za oficjalną apką WhatsAppa na iPady.

Aktualnie testowana wersja beta WhatsAppa zawiera wzmiankę o rozszerzeniu funkcji „multi-device 2.0” o obsługę systemu iPadOS. Umożliwia ona korzystanie z komunikatora na wielu urządzeniach w tym samym czasie. Źródła twierdzą, że wersja dla iPada będzie mogła działać niezależnie, ale także synchronizować wiadomości między iPhonem oraz iPadem. Nie będzie nawet potrzebne, by WhatsApp na smartfonie był podłączony do internetu – a taki wymóg ma aplikacja dostępna na komputery.

Jeszcze poczekamy na zmiany

Jak na razie nikt nie namierzył osobnej aplikacji WhatsApp na tablety Apple. Jednakże osoby, które biorą udział w programie testów beta, będą mogli zainstalować ją na swoich urządzeniach w pierwszej kolejności.

Wychodzi więc na to, że zanim WhatsApp będzie dostępny na iPadach, miną kolejne miesiące testów, a później oczekiwania na globalny rollout w postaci aktualizacji. Jeśli więc chcielibyśmy korzystać z WhatsAppa na iPadach tu i teraz, to… pozostaje nam tylko opcja przeglądarkowa. I nieoficjalne doniesienia o ewentualnym wdrożeniu nowych funkcji w tym lub przyszłym roku.