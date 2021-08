Nauka języka obcego z całą rodziną. Duolingo wprowadza nowy plan dla sześciu osób

Wspólna nauka języka obcego z innymi członkami rodziny może okazać się naprawdę ciekawym doświadczeniem. Teraz będzie można to zrobić w ramach nowego planu w aplikacji Duolingo.

Abonament dla całej rodziny

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z darmowej wersji Duolingo, ale osoby, które chcą zwiększyć intensywność językowych treningów, powinny zainteresować się subskrypcją Plus. Kosztuje ona 13 dolarów miesięcznie lub 80 dolarów, gdy zdecydujemy się zapłacić z góry za cały rok.

Wersja płatna to m.in. nieograniczona liczba żyć, ćwiczenia błędów, testy znajomości języka, a także brak reklam. Do tej pory dostępny był indywidualny abonament, ale twórcy aplikacji zdecydowali się wprowadzić plan dla całej rodziny.

W ramach planu rodzinnego zyskujemy przed chwilą wymienione zalety, a dodatkowo Duolingo Plus może zostać przypisany aż do sześciu osób. Ponadto, przy większej liczbie użytkowników cena staje się bardziej atrakcyjna. Plan został wyceniony na 120 dolarów rocznie, aczkolwiek nie ma opcji miesięcznej płatności.

Warto dodać, że ogłoszono nowe funkcje, które niebawem powinny pojawić się w wersji płatnej. Wśród nich mamy nowe centrum, w którym możemy przeglądać wszystkie popełnione błędy i ulepszony tryb legendarny.

Zmiany w nauce języków obcych

Twórcy Duolingo zapowiedzieli jeszcze, że chcą ułatwić użytkownikom naukę języków z alfabetem innym niż łaciński. Dotyczy to m.in. chińskiego, japońskiego, arabskiego czy rosyjskiego. W tym celu zaprojektowano nowe rodzaje ćwiczeń.

Mamy jeszcze dobrą informację dla osób, które poszukują aplikacji lub kursów do nauki bardziej egzotycznych języków obcych. Niewykluczone, że dobrym wyborem okaże się właśnie Duolingo. Dowiedzieliśmy się, że niebawem zostanie wprowadzonych pięć nowych języków: haitański kreolski, zulu, xhosa, tagalog i maoryski.

Jeśli więc chcesz się nauczyć z całą rodziną języka zulu, przed wyjazdem do południowej części Afryki, aby chociażby porozmawiać z mieszkańcami RPA, to niebawem będziesz mógł to zrobić za pomocą opisanej aplikacji. Oczywiście w wersji darmowej lub płatnej.