Steve Jobs chciał wprowadzić na rynek iPhone’a nano

Sprzęt Apple, który znajdziemy na sklepowych półkach, stanowi tylko ułamek pomysłów, jakie pojawiają się w Cupertino. Przykładowo ponad 10 lat temu firma rozważała wprowadzenie na rynek modelu iPhone nano, który finalnie jednak nie trafił do sprzedaży.

iPhone nano był w planach Apple

W 2011 roku, gdy w Apple używano jeszcze nazewnictwa „nano” w przypadku iPodów, zaczęły pojawiać się liczne plotki o wprowadzeniu smartfona z tym właśnie dopiskiem w nazwie. Prawdopodobnie byłby mniejszy od sprzedawanego wówczas iPhone’a 4/4s, który miał 3,5-calowy ekran.

Okazuje się, że wspomniane plotki nie były wyssane z palca i najpewniej opierały się na informacjach pochodzących wprost od jednego z pracowników Apple lub współpracujących podwykonawców. Jak wynika z ujawnionych e-maili, Steve Jobs rozważał wprowadzenie na rynek urządzenia o nazwie iPhone nano.

Fragment e-maila, w którym pojawia się wzmianka o iPhonie nano (fot. The Verge)

Wiadomość napisana przez Jobsa pochodzi z października 2010 roku i dotyczy strategii firmy na kolejny rok. Wśród planów związanych ze smartfonami pojawia się wzmianka o modelu iPhone nano, ale niestety bez jakichkolwiek ważniejszych szczegółów. Podpunkt „Jony” sugeruje, że całym projektem miałby zająć się Jony Ive, pełniący wówczas funkcję głównego projektanta w Apple.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na wcześniejszy podpunkt w e-mailu. Możemy przeczytać, że jednym z elementów strategii na następny rok było stworzenie niedrogiego iPhone’a, który miałby bazować na iPodzie touch i zastąpić w ofercie model 3GS. Niewykluczone, że chodzi o wersję nano, ale nie możemy mieć 100% pewności.

iPhone nano nie trafił do sprzedaży, ale…

Jak wiemy, iPhone nano nie został nigdy zaprezentowany przez Apple. Można jednak stwierdzić, że pojawił się on później, ale pod inną nazwą. Jeśli miałby być tańszym i słabszym modelem, pozwalającym Apple dotrzeć do klientów nie szukających topowej specyfikacji, to podobieństwo znajdziemy w iPhonie 5c lub w obu generacjach SE.

Z kolei, jeżeli iPhone nano byłby przede wszystkim mniejszy wariantem iPhone’a 4 lub 4s ze zbliżonymi możliwościami, to dziś jego odpowiednikiem jest iPhone 12 Mini.