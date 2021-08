Gier logicznych nigdy mało: Automachef za darmo w Epic Games Store!

Gry logiczne wielu graczom nie kojarzą się zbyt dobrze, ze względu na często nudną rozgrywkę. Są jednak tytuły przełamujące ten stereotyp, jak chociażby The Witness, The Talos Principle czy Automachef. A co te trzy gry łączy? Wszystkie te trzy tytuły dostępne były za darmo w Epic Games Store!

Automachef za darmo w Epic Games Store

Epic Games chyba lubi gry logiczne, bo dosyć często gatunek ten rozdawany jest za darmo w ich sklepie. Tym razem wybór padł na Automachef, ciekawą grę, w której to… projektujemy kuchnię i programujemy roboty!

Dokładnie chodzi o – jak nie trudno się domyślić – budowanie zautomatyzowanych restauracji, w których to nie uświadczymy żadnego żywego kucharza czy kelnera. Wszystkimi zadaniami zajmują się tu roboty… oczywiście pod warunkiem, że prawidłowo rozstawimy je po kątach i dobrze je zaprogramujemy. Początkowo jest to proste zadanie, ale im dalej zajdziemy, tym zagadki stają się coraz trudniejsze.

Na plus wiele trybów i edytor własnych poziomów, a także minimalistyczna, ale dobrze wyglądająca grafika. Na minus, brak wersji gry na komputery z systemem MacOS i brak polskiej wersji językowej. To ostatnie może być szczególnie problematyczne, ze względu na poziom skomplikowania gry.

Wymagania sprzętowe Automachef:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor: Intel Core i5-2300 lub AMD A8-5600K Intel Core i5-4460 lub Ryzen 3 2200G Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 6 GB 6 GB Karta graficzna: GeForce GTX 550 Ti lub Radeon HD 7770 GeForce GTX 950 lub Radeon R9 290

Automachef możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 2 września 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniony kolejny darmowy tytuł, o czym Was oczywiście poinformujemy.