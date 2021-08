10 GB internetu w prezencie od Orange. Przyda się!

Nie ma czegoś takiego jak „za dużo internetu”. Doskonale rozumie to Orange, które przyznało pakiet 10 GB dla swoich klientów abonentowych. Za darmo. Na tydzień.

10 GB internetu za darmo – biorę!

Środy to bardzo przyjemny dzień tygodnia, choć głównie dla tych, którzy czwartek i piątek mają wolny od pracy. Inni muszą ratować swój humor w inny sposób. Dlatego świetnym pomysłem jest obejrzenie sobie w połowie tygodnia odcinka relaksującego serialu, a może nawet wysupłanie czasu na seans filmowy. Jeśli potrzebujemy do tego dodatkowych gigabajtów na naszym koncie mobilnym, to Orange nas ratuje.

W aplikacji Mój Orange, w zakładce „Dla Ciebie” można już szukać nowego prezentu, który pojawia się tam cyklicznie w ramach odnawialnej promocji „Środy z Mój Orange”. Tym razem chodzi o solidne zasilenie w postaci pakietu 10 GB internetu.

Bonusowe gigabajty dostępne są do końca okresu rozliczeniowego, w pełnej prędkości. W następną środę w apce Mój Orange można szukać kolejnego prezentu. Darmowy internet dostępny jest tylko dla klientów abonamentowych.

Dodatkowo, opuszczając już okno z aktywacją bonusu, Orange zaproponuje nam aktywację innej usługi – w moim przypadku była to Nawigacja Orange, z której mógłbym korzystać przez miesiąc za darmo. Średnio mnie to urządza, biorąc pod uwagę, że nie posiadam samochodu, ale domyślam się, że niektórzy chętnie przetestują jakąś alternatywę wobec Map Google.