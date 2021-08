Pobierz DLC do Mortal Shell za darmo! Masz na to tylko kilka dni

Trudno zaimponować komukolwiek w świecie gier podobnych do Dark Souls, lecz Mortal Shell w zeszłym roku zebrało bardzo ciepłe opinie. Teraz studio odpowiedzialne za ten tytuł wypuszcza pełnowartościowy dodatek do niego – The Vicious Cycle. Na dodatek jest z nim związana dość ciekawa promocja.

DLC za darmo, lecz nie dla każdego

Ów dodatek miał premierę 18 sierpnia 2021, a wszyscy ci, którzy posiadają już na swoich platformach Mortal Shell, będą mogli go pobrać go za darmo do 23 sierpnia br.

The Vicious Cycle wprowadza do gry nowy tryb rouge-like, który pozwoli najbardziej wytrwałym śmiałkom przechodzić pozycję na jednym życiu, niemalże jak w ocierającym się już o kultowy status Hadesie. Po każdej śmierci przeciwnicy się przetasowują, przez co rozgrywka staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalna.

Gracze będą też mogli pokierować Hadernem, nauczycielem głównego bohatera. Tym samym staje się on już piątą, grywalną powłoką w pozycji – zarówno w wersji podstawowej, jak i samym dodatku. Patrząc na to, iż rozszerzenie po 23 sierpnia 2021 roku będzie kosztować 6,99 euro, a większość graczy z pewnością pobierze je przed datą zakończenia promocji, jest to całkiem uczciwa wycena.

Niespodziewana popularność Mortal Shell

Gra autorstwa studia Cold Symmetry zebrała już ponad 340 tysięcy wpisów do listy życzeń. Według słów wydawcy, jej popularność rośnie także w serwisach streamingowych. Sama gra sprzedała się w już ponad 500 tys. egzemplarzy, co jest świetnym wynikiem, jak na indyka. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę tak trudny gatunek, jakim są klony Dark Souls.

Warto też przypomnieć, że w kwietniu Mortal Shell otrzymało pełnoprawną aktualizację dla konsol nowej generacji. Tym samym produkt Cold Symmetry funkcjonuje w 60 kl/s oraz rozdzielczości 4K. To wszystko oczywiście na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Tytuł jest także dostępny na konsolach poprzedniej generacji, lecz – jak doskonale wiecie – wiąże się to z pewnymi ograniczeniami sprzętowymi.

Niemniej jednak, jeżeli ograliście już wszystkie Dark Souls, a nie możecie się doczekać Elden Ring, to z pewnością warto rzucić okiem na Mortal Shell.