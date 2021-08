Fani oldskulowych platformówek niech podniosą rękę: Yooka-Laylee dostępne za darmo!

Mam nadzieję, że przygoda z Rebel Galaxy jest już za Wami, bo w tym tygodniu są dostępne kolejne gry za darmo, i to aż dwie! Bez żadnych opłat możecie uzupełnić swoją bibliotekę o kolorowe Yooka-Laylee i wymagające Void Bastards.

Yooka-Laylee za darmo

Zacznijmy od Yooka-Laylee, czyli gry, która powinna trafić w gusta zarówno młodszych, jak i starszych graczy. Nie dajcie się jednak nabrać tej bajkowej oprawie, bowiem to produkcja, nawiązująca swoją rozgrywką do pierwszych – arcytrudnych i niezwykle satysfakcjonujących – trójwymiarowych platformówek, w które mogliśmy grać chociażby na pierwszym PlayStation.

Chociaż może lekko przesadzam, bo Yooka-Laylee charakteryzuje się jednak znacznie przystępniejszym (ale i tak całkiem wysokim!) poziomem trudności. Ten mimo wszystko nie powinien być przeszkodą dla młodszych graczy – rozgrywka wciąga na tyle, że powtarzanie pojedynczych etapów sprawia mnóstwo przyjemności. Szkoda jedynie, że zabrakło tu polskiej wersji językowej, chociażby w postaci napisów.

Wymagania sprzętowe Yooka-Laylee:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor: Intel i5-2500 3,3 GHz Intel i5-2500 3,3 GHz Pamięć RAM: 8 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 9 GB 9 GB Karta graficzna: NVIDIA GTS450 lub AMD Radeon 6850HD NVIDIA GTS450 lub AMD Radeon 6850HD Zalecane granie na kontrolerze.

Void Bastards za darmo

Teraz coś tylko dla starszych graczy. Void Bastards to bardzo wysoko oceniana hybryda, łącząca tradycyjnego FPS z grami roguelike, a także strategią, gdzie wcielamy się w skazańców statku kosmicznego, który próbuje wydostać się z niebezpiecznej mgławicy. Co ciekawe, po naszej śmierci nie cofamy się do początku gry, tylko wcielamy w nowego więźnia – bardzo fajny motyw, pasujący do gry typu roguelike.

Oprócz rozgrywki, ciekawie prezentuje się tu także oprawa graficzna, która przypomina mi styl kultowego XIII, bowiem w Void Bastards również znajdziemy stylizowane, komiksowe wstawki. Niestety, ta produkcja też nie zapewnia polskiej wersji językowej.

Wymagania sprzętowe Void Bastards:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7/8/10 (64-bitowe) Windows 7/8/10 (64-bitowe) Procesor: Czterordzeniowy z 1,8 GHz Intel i7-2600K lub AMD FX-8350 Pamięć RAM: 8 GB 16 GB Wolne miejsce na dysku: 6 GB 6 GB Karta graficzna: GTX 660 2 GB lub AMD Radeon 7850 2 GB GTX 970 4 GB lub AMD R9 290 4 GB

Yooka-Laylee i Void Bastards możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniony kolejny darmowy tytuł, o czym Was oczywiście poinformujemy.