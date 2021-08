Kosmiczne RPG Rebel Galaxy za darmo w Epic Games Store

Nie da się ukryć, że zeszłotygodniowymi darowymi grami, sklep Epic Games Store praktycznie pozamiatał. W tym tygodniu, jak się pewnie domyślacie, jest więc nieco skromniej, ale fani RPG i tak powinni być zadowoleni.

Rebel Galaxy za darmo w Epic Games Store

Jeśli kochacie gry, które swoją podstawę skupiają na odkrywaniu ogromnych map, interesującej walce, a także skomplikowanemu systemowi handlu — to Rebel Galaxy od studia Double Damage Games jest właśnie dla Was.

W tej otwartej grze o eksploracji kosmosu wcielić się możecie w kogo tylko chcecie — bohatera, handlarza czy zwykłego kosmicznego pirata. Na swojej drodze spotkać możecie wiele interesujących anomalii czy ras kosmitów, którzy mogą być do nas nastawieni zarówno pokojowo, jak i wrogo.

Gra została wydana w październiku 2015 roku na PC a rok później na konsolach Xbox One i PlayStation 4. Tytuł ten spotkał się z pozytywnym odbiorem graczy, choć skomplikowane sterowanie spotkało się ze słowami krytyki. Rebel Galaxy broni się za to w innych kwestiach, między innymi dzięki wciągającej rozgrywce i całkiem niezłej (nawet jak na dzisiejsze standardy gatunku) oprawie audiowizualnej.

Niestety, z perspektywy naszego kraju, Rebel Galaxy ma jedną ogromną wadę — tytuł ten nie ma polskiej wersji językowej, co w przypadku gry RPG boli jeszcze bardziej. Na próżno szukać też wersji na sprzęty z macOS — w produkcję tę zagracie tylko na systemie Windows.

Wymagania sprzętowe Rebel Galaxy:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows XP, Windows 7, Windows Vista,

Windows 8, Windows 10 Windows 7, Windows Vista,

Windows 8, Windows 10 Procesor: Intel® Core 2 Duo 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,8 GHz

lub lepszy Intel® Core 2 Duo 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,8 GHz

lub lepszy Pamięć RAM: 2 GB 4 GB Wolne miejsce na dysku: 2 GB 2 GB Karta graficzna: Shader Model 3.0, 512MB VRAM (DirectX 9) Shader Model 3.0, 2GB VRAM (DirectX 11)

Rebel Galaxy możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie sklepu Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 19 sierpnia o godzinie 17:00 zostanie udostępniony kolejny darmowy tytuł, o czym Was oczywiście poinformujemy.